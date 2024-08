Après avoir copieusement insulté le Maroc, le chroniqueur algérien Mehdi Ghezzar expulsé de l’antenne par la radio française RMC

Pendant près d’une heure et demie, le Maroc était le principal sujet de l’émission «Hebdo Show», diffusée sur la chaîne algérienne AL24. Au programme, un déferlement de haine contre le Royaume auquel a volontiers contribué Mehdi Ghezzar, chroniqueur de l’émission «Les Grandes Gueules» de la radio française RMC.

Mehdi Ghezzar n’a pas été avare en insultes, en qualificatifs péjoratifs et en mensonges à l’égard du Maroc, lorsqu’il commentait les travaux préparatifs de la Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD9), tenus le 24 août dans la capitale japonaise.

Qualifiant le Maroc d’«État voyou», d’«État colon» ou encore de «voyoucratie», oubliant toute réserve et tout sens de la déontologie, le chroniqueur n’a pas caché son hostilité alors qu’il évoquait l’agression d’un secrétaire de la délégation marocaine par un pseudo-«diplomate» algérien, survenue quand le premier tentait de retirer une pancarte de la RASD qui avait été frauduleusement introduite à la table de cette réunion.

Lire aussi : Le scandale du régime d’Alger à Tokyo à la Une de la presse internationale

Outre ces propos calomnieux, le chroniqueur n’a pas non plus hésité à se faire le relais de mensonges éhontés. Confondant visiblement le Maroc avec son propre pays, où la junte au pouvoir interdit toute manifestation de soutien à la Palestine, le chroniqueur a ainsi affirmé que «le Royaume marocain a instauré un décret interdisant des manifestations pro-Gaza, de parler des victimes de Gaza à la télévision, à la radio et dans les mosquées». En bon petit soldat de la machine à calomnier mise en place par la junte militaire de son pays, Mehdi Ghezzar a été encore plus loin en rappelant à tous que l’antisémitisme y prolifère au grand jour. Principale cible de ses propos mensongers et antisémites, André Azoulay, conseiller du roi Mohammed VI, que le chroniqueur accuse d’être l’instigateur de ce prétendu décret royal qui interdirait aux Marocains de manifester leur soutien à la Palestine.

Des propos inacceptables qui ont provoqué un véritable tollé sur la Toile et qui n’ont pas tardé à faire réagir la direction de RMC, sur les ondes de laquelle officie Mehdi Ghezzar. Le 28 août, RMC et l’émission «Les Grandes Gueules» ont ainsi partagé un communiqué annonçant la fin de la collaboration avec le chroniqueur.

MISE AU POINT - Suite aux propos inacceptables tenus par Mehdi Ghezzar sur une télévision étrangère, la direction de RMC et Les Grandes Gueules ont décidé de mettre un terme à la participation de Mehdi Ghezzar à l’émission.



RMC et les animateurs des Grandes Gueules se… pic.twitter.com/L30LzQ4ZCZ — Les Grandes Gueules (@GG_RMC) August 28, 2024

«Suite aux propos inacceptables tenus par Mehdi Ghezzar sur une télévision étrangère, la direction de RMC et Les Grandes Gueules ont décidé de mettre un terme à la participation de Mehdi Ghezzar à l’émission. RMC et les animateurs des Grandes Gueules se désolidarisent de ces propos tenus à titre personnel. Ceux-ci ne correspondent pas aux valeurs de RMC et des Grandes Gueules», a-t-il ainsi été annoncé.

Une décision qui intervient alors que de nombreuses voix ont appelé au renvoi du chroniqueur algérien, à l’instar d’Éric Ciotti, président du parti politique Les Républicains.

Soutien total à André Azoulay, conseiller du Roi du Maroc, honteusement attaqué par Mehdi Ghezzar sur un média algérien.



Ses propos antisémites sont inadmissibles et ignobles.



J'appelle @RMCInfo à suspendre immédiatement ce chroniqueur qui a tenu également des propos infâmes… — Eric Ciotti (@ECiotti) August 27, 2024

«Soutien total à André Azoulay, conseiller du Roi du Maroc, honteusement attaqué par Mehdi Ghezzar sur un média algérien. Ses propos antisémites sont inadmissibles et ignobles. J’appelle RMC Info à suspendre immédiatement ce chroniqueur qui a tenu également des propos infâmes contre le Royaume du Maroc», a-t-il ainsi posté sur le réseau social X, le 27 août.