Médias

ANME: assemblée générale fixée au 27 octobre et soutien renouvelé au CNP

Le bureau exécutif de l'ANME. (Photo d'archive)

Réuni ce mercredi 7 octobre, le bureau exécutif de l’Association nationale des médias et des éditeurs a fixé la date de sa prochaine assemblée générale ordinaire au 27 octobre, tout en se disant prêt à travailler avec le Conseil national de la presse pour le développement du secteur et de la profession.

Par La Rédaction
Le 07/10/2026 à 20h13

Le bureau exécutif de l’Association nationale des médias et des éditeurs (ANME) a tenu, ce mercredi 7 octobre, une réunion consacrée à l’examen des derniers développements du secteur de la presse au Maroc, notamment après l’achèvement de la mise en place de l’ensemble des structures du Conseil national de la presse (CNP).

À l’issue de cette réunion, le bureau exécutif de l’ANME a annoncé avoir décidé à l’unanimité de tenir l’assemblée générale ordinaire le 27 octobre. Il a également félicité Mokhtar Lghzioui pour son élection à la présidence du CNP.

Lire aussi : Réforme du Conseil national de la presse: pourquoi le projet de loi n°26.25 arrive au bon moment

Ensuite, le bureau exécutif de l’ANME a salué l’élection des autres membres issus de l’Association aux différents postes et structures du CNP. Il s’est, en outre, vivement réjoui de la décision des membres de l’Association siégeant au CNP de renoncer aux indemnités liées à l’exercice de leur mission au sein de cette instance, à l’exception du président.

Enfin, le bureau exécutif de l’ANME s’est dit prêt à travailler avec le Conseil national de la presse pour le développement du secteur et de la profession et restera à sa disposition.

Par La Rédaction
Le 07/10/2026 à 20h13
#ANME#CNP#AGO

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