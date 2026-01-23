Médias

Réorganisation du CNP: l’ANME salue la décision de la Cour constitutionnelle et pointe l’attitude de certains partis politiques

Le nouveau bureau exécutif de l'ANME.

Dans un communiqué, l’Association nationale des médias et des éditeurs (AMME) a salué la décision de la Cour constitutionnelle relative à la loi réorganisant le Conseil national de la presse, tout en alertant sur les conséquences de certaines manœuvres ayant perturbé le fonctionnement normal du secteur.

Par La Rédaction
Le 23/01/2026 à 20h50

L’Association nationale des médias et des éditeurs (AMME) annonce qu’elle salue la décision de la Cour constitutionnelle portant sur la loi réorganisant le Conseil national de la presse (CNP), estimant que celle-ci a réaffirmé les principes fondamentaux de légalité et de légitimité constitutionnelle, tout en consacrant le respect des règles qui encadrent les institutions professionnelles et le mécanisme d’autorégulation du secteur de la presse et de l’édition.

Parallèlement à cette décision constitutionnelle jugée responsable, l’Association fait part de sa profonde inquiétude face à l’approche sélective adoptée par certaines composantes du champ politique. Cette approche s’est traduite par la saisine exclusive de la loi relative au Conseil national de la presse, au détriment d’autres textes législatifs tout aussi essentiels et ayant un impact significatif sur la vie publique.

Lire aussi : Réforme du Conseil national de la presse: pourquoi le projet de loi n°26.25 arrive au bon moment

Ce traitement différencié ne saurait être dissocié de calculs politiques étroits, aux motivations discutables, qui ont, dans la pratique, conduit à l’entrave du fonctionnement institutionnel du secteur. Il en a résulté des préjudices directs pour les journalistes et les entreprises médiatiques, ainsi qu’une perte de substance du principe d’autorégulation, notamment en raison du non-respect des impératifs liés au temps professionnel.

L’Association rappelle, en tant qu’organisation la plus représentative du secteur, rassemblant les principales entreprises médiatiques et un large éventail de journalistes professionnels, que cette perturbation du calendrier institutionnel a eu pour conséquence l’arrêt injustifié de la délivrance des cartes professionnelles et des cartes de transport, le retard prolongé dans le versement des salaires des employés du Conseil national de la presse, ainsi que le blocage des démarches menant à la conclusion de conventions collectives destinées à améliorer les rémunérations des journalistes et des autres salariés des entreprises de presse.

Face à cette situation jugée préoccupante, l’Association annonce la convocation, la semaine prochaine, d’une réunion réunissant l’ensemble de ses membres, dans le but d’évaluer la conjoncture actuelle et d’arrêter les décisions nécessaires pour préserver l’indépendance de la profession, assurer la stabilité des entreprises médiatiques et défendre les droits de leurs employés.

L’Association souligne avec fermeté que la presse ne saurait être instrumentalisée pour régler des différends politiques, et que le respect de la presse constitue en soi un respect de la Constitution ainsi que du droit fondamental de la société à une information professionnelle, responsable et crédible.

Le message adressé est sans ambiguïté. La presse ne peut être considérée comme un outil de négociation ni comme un terrain d’expérimentation pour des calculs politiques. Toute tentative de manipulation à des fins obscures engage pleinement la responsabilité de ses auteurs devant l’histoire et l’opinion publique.

Par La Rédaction
Le 23/01/2026 à 20h50
#ANME#CNP#Loi#Presse

LEs contenus liés

Médias | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Médias

Réorganisation du CNP et réforme du statut des journalistes professionnels: ce qu’en pense l’ANME

Médias | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Médias

Vidéo. Médias: parité, fonctions, salaires des journalistes…: voici les résultats d’une étude inédite du CNP

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Réforme du Conseil national de la presse: pourquoi le projet de loi n°26.25 arrive au bon moment

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Conseil national de la presse: le ministre de tutelle apporte des précisions

Articles les plus lus

1
Espionnage, chantage, barbouzeries… «Complément d’enquête» démasque les coups tordus du régime algérien pour nuire à la France
2
Finale de la CAN: non, Sadio Mané n’est pas le héros que vous croyez
3
Algérie: comment le régime achève ce qu’il reste d’un semblant de presse
4
Vidéo: une institutrice algérienne inculque à ses élèves la haine des Marocains
5
Le roi Mohammed VI salue l’unité nationale et l’élan populaire autour de la CAN
6
Barrages: 144 Mm³ supplémentaires en trois jours, le taux de remplissage atteint 48,6%
7
Sur instruction du Roi, Nasser Bourita signe la Charte constitutive du Conseil de Paix
8
Amélioration des réserves en eau: pourquoi l’euphorie doit rester mesurée, selon un expert
Revues de presse

Voir plus