Lifestyle

Mode: les tendances qui feront le printemps 2026

Un mannequin présente une création de la collection Printemps-Eté 2026 de Burberry lors de la Fashion Week de Londres., le 22 septembre 2025.

Un mannequin présente une création de la collection Printemps-Eté 2026 de Burberry lors de la Fashion Week de Londres., le 22 septembre 2025.. AFP or licensors

Les beaux jours sont de retour et avec eux, la promesse d’une garde-robe aux couleurs des tendances du printemps.

Par La Rédaction
Le 23/03/2026 à 12h05

Depuis les podiums, quelques tendances de saison s’imposent comme des incontournables du vestiaire féminin. Couleurs, matières et coupes se réinventent pour revenir au-devant de la scène mode, plus désirables que jamais. La preuve par cinq…

Éloge du rouge

Chez Valentino, Givenchy ou encore Proënza Schouler, on mise tout sur le rouge. Cette saison, les robes longues se font flamboyantes et le rouge domine la palette des couleurs du vestiaire féminin.

Dure à cuir

Le cuir est la matière phare du printemps et s’impose dans les collections d’Alaïa, Saint Laurent et Tom Ford. À porter en total look pour une signature rock ou par touches subtiles tout en élégance.

Lire aussi : Les plus beaux looks du tapis rouge des Oscars 2026

Immaculée

Le blanc se porte en total look et joue tantôt la transparence, tantôt la légèreté et en toute circonstance, l’élégance. Un style sans faute dont on s’inspire chez Jacquemus et Dior.

Flower power

Indispensables des beaux jours, les petites robes à fleur sont de retour et épousent la tendance mini.

Work it out

Le tailleur jupe signe son grand retour, dans un style décontracté, dépouillé de son caractère guindé et strict de naguère. Une silhouette working girl qui inspire chez Chanel, Dior ou Prada.

Par La Rédaction
Le 23/03/2026 à 12h05
#mode#Tendances#Lifestyle

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