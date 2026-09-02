Miss Monde: voici à quoi ressemble le caftan que Chirihan Chergui portera pour Dances of the World

Le caftan que portera Chirihan Chergui ce soir sur la scène de Miss Monde 2026, pour l’épreuve Dances of the World, est taillé dans un bleu roi profond. Il est structuré par une broderie dorée et turquoise reprenant les motifs géométriques du zellige, en losanges et triangles, répartis sur les épaules, le buste et les larges manches évasées. Des bandes de sfifa, la traditionnelle broderie tressée du caftan, courent le long du col et des poignets, mêlant fils dorés et argentés.

Une mdemma verte, fermée par une boucle sertie de pierres rouges, marque la taille et souligne la silhouette. Le bas de la tenue, fendu, laisse apparaître une robe ivoire portée en dessous, tandis qu’un semis de petites broderies colorées, façon confettis, orne le pan gauche du caftan, contrastant avec la rigueur géométrique du reste de la pièce.

Chirihan Chergui complète la tenue d’une couronne dorée à pointes étoilées, sertie de pierres vertes, ainsi que d’un collier et de boucles d’oreilles assortis, qui évoquent la parure des mariées marocaines lors des cérémonies traditionnelles.

Une traîne pensée pour la scène

L’ensemble se prolonge par une longue traîne, un pan de mousseline ivoire porté à bout de bras, doublé d’un tissu vert brodé de motifs floraux qui se déploie largement au sol. Cette traîne, pensée pour accompagner les mouvements de la candidate sur scène, ajoute du volume et du mouvement à une silhouette par ailleurs structurée, presque architecturale, à l’image des entrelacs de zellige dont elle s’inspire.

La création est signée Hind Iraqui et associe les motifs du zellige à une broderie fine, travaillée pour rappeler, selon la candidate, «une partie de la beauté, de l’identité et du riche patrimoine du Maroc».

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Ce n’est pas la première fois que Chirihan Chergui met en avant le patrimoine vestimentaire marocain depuis son arrivée au Vietnam. Elle avait déjà porté le caftan «Al Kharib», de couleur jaune doré, lors de la présentation de l’amaria dans l’enceinte de la citadelle impériale de Hanoï, avant même le lancement officiel de la compétition. Si cette première tenue accompagnait un rituel de mariage, plus intime, celle de ce soir a été pensée pour la scène et le regard du jury, avec une silhouette plus sculptée et une parure plus imposante.

L’ammaria marocaine dans la citadelle impériale de Thang Long, à Hanoï.

À noter que Dances of the World fait partie des temps forts du calendrier de Miss Monde 2026. L’épreuve mêle musique, danse et costumes nationaux, pour célébrer la diversité culturelle des pays participants, aux côtés des autres délégations engagées dans la compétition. Elle s’inscrit dans les festivités marquant le 75ème anniversaire de l’organisation Miss Monde, dont la grande finale se tiendra le 5 septembre.