Le Pilates Reformer, la nouvelle star de la remise en forme

Au Maroc, le Pilates Reformer fait de plus en plus d’émules, supplantant le yoga et la pratique traditionnelle du Pilates. Pour preuve, depuis quelques mois, les studios et les centres de remise en forme d’hôtels de luxe proposant cette discipline poussent comme des champignons à travers le pays.

À mi-chemin entre renforcement musculaire, rééducation et travail postural, cette méthode a d’abord été conçue pour accompagner les blessés et les personnes à mobilité réduite. Elle a ensuite été adoptée par les danseurs et les athlètes. Aujourd’hui, elle séduit un public de plus en plus large, des sportifs confirmés aux personnes en quête d’une pratique douce mais structurante.

Cette discipline demeure toutefois positionnée sur une gamme tarifaire plutôt premium. En moyenne, une séance à l’unité se situe entre 250 et 400 dirhams. Ce montant peut atteindre jusqu’à 600 dirhams pour un cours individuel.

Pilates vs Pilates Reformer

Le Pilates Reformer tire son nom de l’appareil central sur lequel il se pratique. Mis au point au début du 20ème siècle par Joseph Pilates, le Reformer se présente sous la forme d’une plateforme mobile installée sur des rails, équipée de ressorts, de sangles et d’une barre d’appui. Cet équipement permet de créer une résistance contrôlée, ajustable selon le niveau et les objectifs du pratiquant, et d’accompagner le mouvement avec précision.

Lire aussi : Le top 10 des aliments détox à privilégier après les fêtes pour retrouver l’équilibre

À l’inverse, le Pilates dit «traditionnel» ou «au sol» se pratique sans machine, généralement sur un tapis, en utilisant le poids du corps comme principale source de résistance. Les exercices reposent alors sur la gravité, l’engagement musculaire volontaire et la stabilité. Si les principes fondamentaux restent identiques — contrôle, respiration, concentration, précision et alignement —, les sensations et les contraintes diffèrent sensiblement.

La principale distinction entre les deux pratiques réside dans le rôle de la résistance. Le Pilates au sol sollicite intensément la stabilité et le maintien postural, mais limite parfois la progression pour certains profils, notamment les débutants ou les personnes souffrant de douleurs chroniques. Le Reformer, grâce à ses ressorts, permet d’alléger ou d’intensifier les mouvements, offrant ainsi un cadre plus modulable et souvent plus accessible, notamment dans un contexte de rééducation ou de reprise d’activité physique.

Le Pilates Reformer permet également une plus grande variété de mouvements. La plateforme mobile introduit une dimension dynamique qui sollicite l’équilibre, la coordination et le contrôle du centre du corps de manière continue. Cette instabilité maîtrisée favorise un travail profond des muscles posturaux, tout en réduisant l’impact sur les articulations. Le Pilates au sol, de son côté, reste particulièrement efficace pour développer la conscience corporelle et renforcer les muscles profonds, mais dans un cadre plus statique.