Festival Umbramur à Marrakech: Hegel et Barco enflamment la scène avec un remix inédit de «Sawt El Hassan»

La deuxième édition du festival Umbramur, qui se déroulait du 3 au 4 mai à Marrakech, a vu la participation de grands noms de la scène musicale électro à l’instar du DJ et producteur français Hegel, qui a littéralement embrasé le public.

Derrière ses platines, le DJ, qui se produisait pour la première fois au Maroc, a fait vibrer la foule avec certains de ses plus célèbres titres mais aussi avec quelques inédits.

En l’occurrence, le DJ français a fait découvrir au public un nouveau titre pour le moins électrisant, signé par le DJ marocain Barco, de son vrai nom Baroukh Cohen. Remix de la célèbre chanson «Sawt El Hassan», composée par Fathallah Lamghari à l’occasion de la Marche verte, c’est cette fois-ci son remix qui voit le jour au terme de trois ans de travail.

«17 ans d’enfance au Maroc, et ce pays est toujours aussi présent dans mon coeur. En tant que patriote, je me devais d’essayer. Essayer de reprendre la mélodie la plus emblématique et la plus connue de mon pays, pour en faire un morceau», écrit ainsi dans une publication postée sur son compte Instagram Baroukh Cohen.

Ce morceau de 6.11 minutes précisément a nécessité trois ans de travail, poursuit-il, mais «parfois, un seul projet fait avec coeur vaut tous les autres», poursuit-il. Le DJ marocain ne cache pas son émotion. «Voir ce morceau joué pour la première fois au Maroc, par le DJ du moment, était également un rêve. Merci au bon D… d’en avoir décidé ainsi».

En conclusion de sa publication, celui-ci rend hommage non seulement à ses compatriotes marocains mais aussi aux artistes de son pays. «Un beau défi et un challenge personnel que j’ai essayé de relever pour tous mes compatriotes. J’ai choisi de vous mentionner, vous artistes marocains, car mon inspiration est également venue de chez vous. J’espère que ce morceau vous touchera autant qu’il me comble de fierté», souligne-t-il avant de conclure son message par la devise du Maroc: «Allah. Al Watan. Al Malik».