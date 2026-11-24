Situé face à l’océan Atlantique et à quelques minutes de la médina d’Essaouira, l’hôtel s’inscrit dans une ville dont l’identité s’est construite au fil des échanges, des rencontres et des influences venues d’horizons multiples. Depuis des siècles, Essaouira occupe une place particulière dans le paysage marocain. Ville portuaire ouverte sur le monde, elle est reconnue pour son patrimoine architectural, sa scène artistique dynamique, ses traditions artisanales et son héritage culturel vivant.

C’est cette personnalité unique qui a inspiré le Sofitel Essaouira Beach & Spa. Après une rénovation d’envergure, l’établissement a pour ambition de faire d’Essaouira une destination de luxe incontournable sur la côte atlantique, tout en préservant l’identité singulière de la ville.

L’inauguration officielle s’est déroulée en présence des autorités locales, de représentants institutionnels, de partenaires du secteur touristique et des équipes de Sofitel et de Risma. La traditionnelle coupure du ruban a marqué un engagement commun en faveur du développement touristique et économique d’Essaouira et du renforcement de son rayonnement international.

«Essaouira occupe une place particulière dans le paysage touristique marocain. Son patrimoine, son identité culturelle et son attractivité croissante en font une destination à fort potentiel. Avec Sofitel, nous sommes fiers d’accompagner une nouvelle étape du développement de cette adresse emblématique et de contribuer au rayonnement d’Essaouira auprès des voyageurs du monde entier», déclare Sofia Lopez Benhamida, Directrice générale de RISMA.

Lors de la cérémonie de coupe du ruban au Sofitel Beach & Spa d'Essaouira.

«Le Sofitel Essaouira Beach & Spa incarne la rencontre entre l’élégance française et l’esprit libre, créatif et multiculturel de la ville. Cette adresse reflète tout ce qui rend Essaouira unique, à savoir son ouverture sur le monde, sa richesse culturelle et son art de vivre singulier. Chez Sofitel, nous cherchons à créer des hôtels profondément ancrés dans leur destination», souligne Maud Bailly, Directrice générale Sofitel, Sofitel Legend, MGallery et Emblems.

Une nouvelle expression du luxe

Dans un monde où le voyage est souvent synonyme d’accélération, Essaouira offre un rythme différent. Portée par l’océan, la ville invite à ralentir, à privilégier les rencontres et à redécouvrir le plaisir des expériences authentiques. Le Sofitel Essaouira Beach & Spa a été pensé dans cet esprit. Plus qu’un lieu de séjour, l’hôtel se veut une porte d’entrée sur sa destination, permettant aux voyageurs de découvrir la richesse culturelle, humaine et naturelle d’Essaouira tout en profitant de l’art de vivre et du raffinement caractéristiques de Sofitel.

À travers ses espaces repensés et ses nouvelles expériences, l’établissement cultive une conception du luxe fondée sur la découverte, l’inspiration et l’immersion dans la culture locale. L’hôtel compte 119 chambres et suites. Près d’un tiers des chambres offrent une vue directe sur l’océan Atlantique, tandis que toutes disposent de balcons spacieux donnant sur un jardin intérieur luxuriant. La rénovation fait la part belle aux matériaux nobles, tels que le marbre, le granit et le bois, ainsi qu’à l’artisanat local. La culture gnaoua y est notamment mise à l’honneur à travers des fauteuils inspirés des coiffes traditionnelles et des guembris exposés dans les espaces de l’établissement.

Sofitel Essaouira Beach & Spa.

Le spa et le restaurant de plage feront, quant à eux, l’objet d’une transformation complète d’ici fin 2027, renforçant la vocation de l’hôtel comme lieu de séjour privilégié pour les voyageurs de loisirs, les événements et les rencontres professionnelles.

Une destination gastronomique inspirée par l’océan et le terroir marocain

La découverte d’Essaouira se poursuit à travers les expériences culinaires de l’hôtel, pensées comme autant d’invitations à explorer les saveurs de la région. Au restaurant Rivages, les produits du terroir et les richesses de l’Atlantique rencontrent le savoir-faire de la gastronomie française, du petit-déjeuner au dîner. En bord de piscine, L’Oasis propose une cuisine méditerranéenne lumineuse et conviviale, tandis que l’emblématique Goûter Sofitel y est revisité chaque après-midi autour d’une parenthèse gourmande à partager.

Face à l’océan, Côté Plage célèbre les produits de la mer à travers une sélection de poissons grillés et de fruits de mer servis dans une atmosphère bohème et décontractée. En soirée, l’Orson’s Club devient un lieu de rencontre où cocktails, musique et conversations prolongent l’esprit cosmopolite et créatif qui fait depuis toujours l’âme d’Essaouira. Ouvert sur l’océan Atlantique, l’établissement a été conçu pour faire dialoguer confort contemporain, hospitalité signature Sofitel et immersion dans l’art de vivre singulier d’Essaouira.

Là où le zeste français rencontre l’âme d’Essaouira

Depuis sa création, Sofitel fait dialoguer l’élégance française avec les cultures du monde. À Essaouira, cette rencontre prend une résonance particulière. La ville partage avec Sofitel un esprit d’ouverture, de curiosité et d’échange qui nourrit depuis toujours son attractivité et son identité.

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Le Sofitel Essaouira Beach & Spa traduit cette rencontre entre le zeste français de Sofitel et le caractère singulier de la ville. Une adresse où les voyageurs peuvent découvrir l’authenticité du Maroc atlantique tout en retrouvant l’excellence du service, de la gastronomie et de l’hospitalité qui font la signature de la marque.

Un ancrage territorial assumé

L’hôtel s’appuie sur plus de 100 collaborateurs, dont 85% sont originaires d’Essaouira et de sa région, et près de 40% de femmes. Plus de 40 collaborateurs sont présents depuis 10 à 20 ans, incarnant la mémoire et la continuité de l’établissement. RISMA a également noué deux partenariats concrets avec l’Association Féminine Elkhir pour l’insertion socioprofessionnelle des femmes et avec Mahjouba Com pour l’approvisionnement des buffets en produits du terroir, notamment l’amlou et l’huile d’argan.

Cette réouverture coïncide avec une dynamique nouvelle pour Essaouira grâce à la relance, le 28 octobre 2026, de la ligne aérienne directe Casablanca-Essaouira par Royal Air Maroc, qui s’ajoute aux liaisons déjà existantes depuis Paris, Bordeaux, Lyon, Nantes, Marseille, Bruxelles, Barcelone, Séville, Madrid, Düsseldorf et Londres. Cette accessibilité renforcée constitue un levier décisif pour attirer une clientèle internationale.

Avec cette réouverture, RISMA et Sofitel réaffirment leur confiance dans le potentiel d’Essaouira et leur volonté de développer des hôtels qui ne se contentent pas d’être présents dans une destination, mais qui en célèbrent pleinement la culture, l’énergie et l’art de vivre. Un pari sur l’avenir, porté par des équipes locales et un ancrage territorial fort.