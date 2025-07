Entre Paris et le Maroc, un sexagénaire oublie sa femme sur l’autoroute et s’en rend compte 300 km plus tard

Dans la nuit du 4 au 5 juillet 2025, un sexagénaire a oublié sa femme sur une aire d'autoroute, entre Paris et le Maroc.

Le 5 juillet à 8h30, la gendarmerie des Landes, dans le Sud-Ouest de la France, reçoit un appel pour le moins inattendu: un homme signale la disparition de son épouse, âgée de 62 ans. Il affirme l’avoir… oubliée sur une aire d’autoroute.

L’homme, visiblement distrait, est incapable de se souvenir de l’endroit exact où il a perdu la trace de son épouse. Sa fille, âgée de 22 ans et également présente dans le véhicule, affirme de son côté qu’elle dormait au moment des faits. Mais rapidement, les gendarmes commencent à douter de leur version, jugée confuse et peu cohérente. «Il y avait beaucoup d’incohérences dans leurs déclarations. On a notamment constaté que la fille était assise à l’avant, ce qui ne correspondait pas à ce qu’ils nous racontaient», confient les forces de l’ordre à France 3 Nouvelle-Aquitaine.

Pour tenter de localiser la sexagénaire, les gendarmes ont entrepris de ratisser l’ensemble des aires d’autoroute de la zone. Ils ont également consulté les images de vidéosurveillance des barrières de péage, afin de retracer avec précision le passage du véhicule à chaque étape. En vain. Et pour cause: le conducteur aurait effectué plusieurs arrêts au cours de la nuit… sans se souvenir des lieux exacts.

In fine, la sexagénaire a pu être localisée grâce au bornage de son téléphone portable. Elle se trouvait à Pamproux, dans les Deux-Sèvres, depuis 4 heures du matin — à plus de 300 km de l’endroit où son mari avait signalé sa disparition. Elle avait quitté le véhicule pour se rendre aux toilettes pendant que son époux faisait le plein. À sa sortie, elle réalise que la voiture a disparu.

«Nous avons contacté nos collègues de la zone, qui ont rapidement pris en charge cette femme. Elle les avait déjà appelés pour signaler que son mari l’avait oubliée», précisent les gendarmes des Landes.

Ce curieux oubli a tout de même éveillé quelques soupçons. Selon France 3 Nouvelle-Aquitaine, une enquête a été confiée à la gendarmerie des Deux-Sèvres afin d’éclaircir les circonstances de cette affaire pour le moins inhabituelle. Mais d’après des sources proches du dossier, il s’agirait bel et bien d’un simple oubli — aussi invraisemblable soit-il. Une fois la femme localisée, les gendarmes ont ordonné au mari de faire demi-tour pour aller la récupérer.

L’histoire ne précise pas si la famille a, malgré tout, repris la route en direction du Maroc.