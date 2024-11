Insolite: un village de Sardaigne propose des maisons à un euro aux Américains déçus par Trump

Dans le petit village d’Ollolai, dans le centre de la Sardaigne, en Italie, il n’y a pas foule. Confronté à des décennies d’exode de sa population, le village est en voie de dépeuplement, une situation à laquelle son maire, Francesco Columbu, ne peut se résoudre.

Pour pallier ce phénomène, le village a mis en place un site internet à destination des Américains. En anglais, on peut ainsi y lire: «La politique vous fatigue? Vous avez envie d’un mode de vie plus équilibré et de nouvelles opportunités? Il est temps de vous construire un avenir européen dans le magnifique paradis de la Sardaigne». Un clin d’œil à peine voilé à la victoire de Donald Trump aux élections présidentielles américaines. Au micro de CNN, le maire du village italien ne s’en cache pas, le site Internet a été spécialement créé pour attirer les électeurs américains déçus par l’arrivée de Donald Trump à la Maison blanche, au point de préférer quitter le pays.

«Nous voulons vraiment attirer des Américains avant tout, et nous allons nous concentrer sur eux», a ainsi déclaré Francesco Columbu, qui explique plus en détail les offres proposées au sein du village.

Les nomades numériques américains désireux de s’établir à Ollolai pourront ainsi disposer de logements temporaires gratuits et les autres de logements à un euro à rénover ou encore de maisons prêtes à vivre à des prix allant jusqu’à 100 000 euros.

L’offre fait mouche, avec déjà plus de 38.000 demandes d’informations émanant des États-Unis.