Pour célébrer son élection, Donald Trump lance une collection de montres à sa gloire

Mugs, casquettes, hoodies, cravates rouges… la liste des produits dérivés aux couleurs de Donald Trump, disponible à la vente au Trump Store, n’en finit pas de s’allonger. Elle accueille désormais une nouvelle collection de montres éditées à l’occasion de sa victoire à l’élection présidentielle américaine, et sobrement baptisée «The Trump Victory».

Mais contrairement aux autres articles de «merchandising», souvent destinés à habiller les volontaires faisant campagne pour le nouveau président des États-Unis, ces montres, réparties en quatre gammes («Victory», «Crypto President», «Fighter» et «Tourbillon») revendiquent plutôt le statut d’objets collector.

Lire aussi : La victoire des «tradwives»

Au sommet de cette offre horlogère, disponible sur le site trumpwatches.com, figure le modèle «The Trump Victory Tourbillon», produit en édition limitée de 147 exemplaires, et dont le boîtier en or jaune ou rose 18 carats se sertit de diamants. «Le design de la Trump Victory Tourbillon est d’une sophistication classique combinée au symbole de réussite du président Trump: l’or», note sa description sur le site.

Pour placer cette montre sur votre poignet, il vous faudra débourser la somme modique de 100.000 dollars… payable uniquement en bitcoins. À ce prix, on a quand même droit à un message personnalisé du président Trump accompagnant la tocante.

Que les aficionados moins fortunés de Donald Trump se rassurent: à côté des modèles en or ou sertis de pierres précieuses, d’autres s’avèrent bien plus accessibles. Ainsi, la collection «Victory» comprend des montres en acier ou en acier plaqué or, dont les prix démarrent à 899 dollars.

Star de cette gamme: le modèle «Victory Winner», dont le cadran est gravé à l’effigie de Donald Trump et dont le fond peut se décorer, au choix, de diverses illustrations, dont un dessin de la résidence floridienne de Mar-a-Lago, la silhouette de la Trump Tower à New York, ou encore une représentation de la «Trump Victory Dance», la fameuse danse de la victoire du nouveau président américain.

Une partie de la collection de montres «The Trump Victory», proposée à la vente sur Internet par Donald Trump, nouveau président élu des États-Unis. (Trump Watches)

Autre modèle emblématique: celui habillé de l’aigle américain, destiné «aux plus patriotes parmi les patriotes», selon sa présentation sur le site marchand, qui précise que «ce garde-temps est la montre officielle du président pour les vainqueurs».

Afin de barrer la route aux spéculateurs et autres adeptes du marché noir, un seuil maximal de cinq montres par famille est imposé à l’achat. Pour autant, les plus grands fans de Donald Trump pourront toujours s’offrir le «Ultra Mega Collector Set», réunissant sept modèles et proposé à 5.389 dollars.