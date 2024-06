Le chanteur GIMS se lance dans l’immobilier de luxe à Marrakech

C’est à Marrakech que Gims a décidé de poser ses valises depuis 2016. Propriétaire de la villa Dem Dem, immense propriété qui porte le nom de son épouse, le chanteur congolais voit aujourd’hui les choses en (beaucoup) plus grand.

Selon un article du site spécialisé Haute Residence, Gims s’apprête à dévoiler son nouveau projet immobilier, baptisé Sunset Village Private Residences. Un projet de luxe, évalué à un milliard de dirhams et réalisé en partenariat avec le groupe Horizon Development.

Maquette du projet des résidences privées Sunset Village, à Marrakech. (GIMS, résidences privées Sunset Village)

Au programme de ce nouveau complexe, 121 villas exclusives réparties sur 13 hectares de terrain, sur la route d’Amizmiz. Un projet immobilier avec vue sur l’Atlas, décrit comme une «enclave exquise», mariant «l’esthétique tranquille de Bali avec le style contemporain de Marrakech».

Au cœur de ce projet, un élément présenté comme une nouveauté: «la première plage lagon privée du Maroc, dotée de rivages sablonneux immaculés».

Maquette des résidences privées Sunset Village. (GIMS, résidences privées Sunset Village)

«Marrakech est mon sanctuaire depuis plus d’une décennie», explique Gims, tombé sous le charme de la ville ocre dès 2009. «Ce projet est ma façon de redonner à une ville qui m’a tant donné. Avec le soutien et l’amitié du roi Mohammed VI et du peuple marocain, je suis ravi de contribuer au rayonnement international et à la croissance dynamique de Marrakech», poursuit l’interprète de «Bella» dans des propos rapportés par Haute Residence.

Pour célébrer le lancement de ce projet immobilier, un événement exclusif est annoncé pour le 9 juin au Selman Palace, à Marrakech. Les invitations, nominatives, sont disponibles pour les courtiers immobiliers de luxe, la presse et les potentiels acheteurs après inscription sur le site horizonmorocco.com, où le décompte des jours avant le lancement a commencé. Selon Haute Residence, l’événement réunira une palette de stars et d’invités VIP du monde du divertissement, du sport, des affaires et de la politique.