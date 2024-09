Estimé à plus de 2,6 millions de dirhams, voici le sac le plus cher du monde

La maison Rabanne a dévoilé un nouveau sac à main lors du défilé de sa collection printemps-été 2025: le 1969 Nano Or. Un sac d’exception présenté par la griffe comme «le sac le plus cher du monde».

Une appellation qui convient bien à ce nouveau it-bag estimé à 250.000 euros, soit plus de 2,6 millions de dirhams. Un prix de vente neuf à contrebalancer avec celui de la revente qui occasionne des records, à l’instar du Kelly Himalaya de la maison Hermès, estimé entre 120.000 et 160.000 dollars et vendu en 2020 à 437.330 dollars lors d’une vente aux enchères à Hong Kong.

Un prix en or pour cette pièce composée de 371 disques en or 18 carats, évoquant la robe en or, sertie de diamants, réalisée par Paco Rabanne pour Françoise Hardy à la fin des années 1960. La robe compte 1.000 carreaux d’or et 300 carats de diamants pour un poids total de 38 kilos. Il s’agit alors de «la robe la plus chère du monde». Cinq décennies plus tard, Julien Dossena perpétue l’héritage de Rabanne avec ce véritable bijou, dont la réalisation, en collaboration avec l’artisan joaillier français Arthus Bertrand, a nécessité près de 100 heures de travail.