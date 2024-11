Insolite: une croisière de quatre ans à travers le monde pour échapper au mandat de Donald Trump

Au lendemain de la victoire de Donald Trump à l’élection présidentielle américaine, les recherches sur Google pour «quitter le pays» ou «déménager au Canada» sont en forte augmentation aux États-Unis. Un mouvement notamment incarné par des célébrités hollywoodiennes telles que Robert de Niro ou encore Eva Langoria qui avaient annoncé leur départ des États-Unis si le candidat républicain venait à être réinvesti pour un second mandat.

Surfant sur cette vague, une compagnie américaine a mis au point une offre insolite baptisée «Skip Forward» (passer à l’étape suivante), rapporte le New York Post. La compagnie Villa Vie Residences propose ainsi une croisière d’une durée de quatre ans avec retour prévu en 2028, soit au terme du mandat de Trump. Selon un porte-parole de la compagnie dans une déclaration à Business Insider, le voyage offre aux passagers «la flexibilité d’échapper aux embouteillages, à la politique et à la monotonie de la vie urbaine».

Au programme, un voyage autour du monde à la découverte de 110 pays et de 425 ports d’escale répartis sur tous les continents.

En évitant soigneusement les États-Unis, l’évasion s’annonce ainsi totale, pour la modique somme de 255.999 dollars pour une chambre simple et 319.998 dollars pour une chambre double, incluant repas, boissons, activités excursions, centre de remise en forme ou spa.

Une seconde offre baptisée «Mid-Term selection» (sélection de mi-mandat) est proposée afin de fuir le pays pour la moitié du mandat de Donald Trump, avec un retour prévu en 2026, date des élections de mi-mandat aux États-Unis. Une évasion de deux ans facturée entre 150.000 et 187.000 dollars.

La compagnie propose également un voyage d’un an intitulé «Escape from Reality» (échapper à la réalité), à partir de 79.999 dollars, et un voyage de trois ans, «Everywhere but Home» (partout sauf à la maison), à partir de 207.999 dollars.