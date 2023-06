Insolite. Quand un voyageur improvise un show acrobatique pour rattraper son vol à destination du Maroc

Imaginez un instant: vous voilà sur le point de rater votre vol, votre cœur bat à tout rompre, votre respiration s’accélère, vous vous sentez pris au piège. Que faire? Pour un voyageur à l’aéroport de Málaga, la réponse était vite trouvée: déjouer tous les obstacles et bondir de la passerelle de l’embarquement directement sur la piste d’atterrissage.

C’est cette scène, pour le moins surréaliste, qui s’est jouée vendredi dernier à Malaga, alors que l’homme en question tentait désespérément d’embarquer dans un avion à destination du Maroc, dont les portes étaient déjà fermées, rapporte la presse espagnole.

Esto ha pasado en el aeropuerto de Málaga: pic.twitter.com/9lXOmTU8UT — Miguel D (@M1gu3lDomeque) June 15, 2023

Aussi étonnant que cela puisse paraître, notre protagoniste a réussi à contourner les contrôles d’accès et à se faufiler sur la passerelle, bien que celle-ci soit désarrimée de l’avion… aux portes déjà closes. Là, aux confins du possible et de l’interdit, il s’est assis, avant de finalement sauter sur la piste, atterrissant lourdement sur le dos, sous les yeux éberlués des témoins présents.

Cette cascade a été immortalisée par les smartphones de plusieurs témoins présents, et les images ont rapidement enflammé les réseaux sociaux, où le saut du voyageur retardataire est devenu viral. Ne tentant pas de s’échapper, il est resté allongé sur le tarmac, attendant l’arrivée des équipes de sécurité alertées par les employés de l’aéroport.

Face à cet acte de désespoir, la Guardia Civil de Malaga a dû intervenir. Suivant le protocole établi pour ce type de situations, les agents ont identifié le voyageur intrépide et l’ont dénoncé pour infraction à la loi sur la sécurité aérienne.

Une médaille pour le courage, une amende pour l’irresponsabilité

Les détails croustillants de l’affaire restent le petit secret de la Guardia Civil. Notre cher aventurier, lui, a décidé de s’envoler (au sens propre du terme) pour attraper son vol. Une démonstration de bravoure? Peut-être. Un exploit pour la sécurité aérienne? Pas vraiment.

Aujourd’hui, cet Indiana Jones des aéroports se trouve devant la justice pour avoir bravé les règles de sécurité aérienne. Une belle preuve que dans ce genre d’aventure, et contrairement à ce qu’on l’usage de voir au cinéma, le héros n’atterrit pas toujours sur ses pieds. Une médaille pour le courage, une amende (au moins) pour l’irresponsabilité: pas sûr que le jeu en valait la chandelle!