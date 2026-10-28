Design: Roche Bobois Maroc présente sa nouvelle collection autour du fauteuil Ovalia d’Henrik Thor-Larsen

Le jeudi 15 octobre, Roche Bobois Maroc a convié ses invités à La Villa Roche Bobois Anfa, à Casablanca, pour une soirée privée placée sous le signe du design, de la création et de la transmission. À cette occasion, la Maison a dévoilé sa nouvelle collection, mettant à l’honneur l’une de ses créations emblématiques: Ovalia, réinterprétation contemporaine du fauteuil imaginé par le designer Henrik Thor-Larsen pour Roche Bobois.

Bien plus qu’une présentation de collection, cette soirée a été pensée comme une véritable immersion dans l’univers d’Ovalia. Au cœur du showroom, une scénographie immersive mettait en avant le modèle iconique et invitait les convives à découvrir toute la singularité de ses lignes à travers un parcours d’expérience imaginé sur-mesure.

Roche Bobois Maroc présente sa nouvelle collection autour du fauteuil Ovalia d’Henrik Thor-Larsen

Présenté dans différentes finitions et déclinaisons de couleurs, Ovalia révélait toute la richesse de ses expressions, témoignant de la capacité de Roche Bobois à faire dialoguer héritage créatif, sens du détail et regard contemporain sur le design.

Cette mise en lumière a également offert une occasion privilégiée de redécouvrir l’histoire d’une création emblématique, dont l’identité singulière continue de traverser les époques. La présence exceptionnelle de Michael Thor-Larsen, fils du créateur d’Ovalia, Henrik Thor-Larsen, a donné à cette soirée une portée toute particulière, faisant écho à l’histoire et à l’héritage d’une création devenue emblématique.

Omar Yacoubi Soussane, directeur général de Roche Bobois Maroc, a inauguré la soirée en accueillant chaleureusement les invités et en rappelant la portée particulière de cet événement pour le développement de la marque dans le pays.

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Othman Benkirane, CEO du groupe, a ensuite souligné la portée particulière de cette soirée, qui réunissait des membres de la direction Groupe de Roche Bobois. Une présence qui témoigne de l’importance de ce rendez-vous, bien au-delà d’une simple présentation de collection et de la place qu’occupe Roche Bobois Maroc au sein du réseau international.

Éric Amourdedieu, président du directoire de Roche Bobois, a ensuite pris la parole pour saluer le travail accompli par les équipes marocaines, avant de souligner le caractère exceptionnel de La Villa Roche Bobois Anfa, qu’il a citée parmi les deux plus beaux showrooms du réseau à l’échelle mondiale.

Moment particulièrement attendu de la soirée, l’intervention de Michael Thor-Larsen, dont la présence et les anecdotes personnelles ont apporté, avec beaucoup d’émotion, une dimension profondément humaine à cette célébration et ont permis aux invités de replonger dans l’histoire de ce modèle emblématique.

L’art de recevoir selon Roche Bobois

Fidèle à l’art de vivre et à l’art de recevoir qui caractérisent l’univers de la marque, Roche Bobois Maroc a prolongé cette expérience autour d’un cocktail dînatoire, dans une atmosphère élégante et conviviale.

Rythmée par une performance de musique live, la soirée a réuni personnalités, partenaires, prescripteurs et invités de marque autour d’un moment privilégié. Les convives ont pu découvrir la nouvelle collection, échanger avec les représentants de la marque et célébrer ensemble cette création emblématique dans une atmosphère élégante et conviviale.

À travers cette soirée, Roche Bobois Maroc a réaffirmé sa volonté de faire de ses showrooms bien plus que des espaces d’exposition: de véritables lieux de rencontre et d’expression du design, où les créations prennent vie, où les histoires se transmettent et où les sensibilités se rencontrent.

Avec Ovalia, Roche Bobois célèbre une création qui traverse le temps et rappelle que le design est aussi une histoire de transmission, de rencontres et d’émotions. Une soirée mémorable qui témoigne du dynamisme de Roche Bobois Maroc et de son inscription au cœur du rayonnement international de la Maison.