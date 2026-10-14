Galerie H: vingt-sept designers pour célébrer dix ans de création marocaine

Dix ans après son lancement, la Galerie H by Holmarcom réunit vingt-sept designers ayant participé à ses différentes éditions pour une exposition anniversaire. Intitulée «D.I.X – Dix éditions. Une scène. Des talents», cette manifestation, qui ouvre ses portes au public le 14 octobre à Casablanca, repose sur un principe de carte blanche: chaque créateur présente une œuvre ou un ensemble d’œuvres inédites.

L’exposition rassemble ainsi des designers issus des premières éditions comme des plus récentes, avec l’ambition de donner à voir la diversité de leurs démarches et l’évolution de leurs univers. Loin d’une rétrospective, elle met l’accent sur la création actuelle, à travers des propositions qui explorent différentes matières, formes et influences, tout en faisant écho aux savoir-faire et au patrimoine marocains. Dans la liste des designers on retrouve Abdou Diouri, Ayoub Ariba, Hicham El Madi, Hind Kharifi, Houria Afoufou, Kamil Hajji, Kenza Ben Cherif, Kenza Bennani, Khalid Darnaoud, Marie Lloret, Marya Belkhou, Mehdi Khassouane...

La scénographie a également été repensée pour l’occasion, avec un parcours qui permet aux visiteurs de circuler librement entre les œuvres et de construire leur propre lecture de l’exposition.

Pour Kenza Bensalah, administratrice du Groupe Holmarcom, cette dixième édition témoigne du développement de la scène créative marocaine et de sa capacité à se renouveler. Elle souligne également la volonté du groupe de poursuivre son accompagnement des designers qui contribuent à façonner l’avenir de ce secteur.

Dix ans d’exploration du design marocain

Inaugurée en février 2015 avec «Marhaba» («bienvenue»), une première exposition imaginée autour d’une demeure d’inspiration marocaine reconstituée par trois designers, la Galerie H a depuis consacré ses différentes éditions à des thématiques variées. Environnement, patrimoine, identité, espoir et ouverture sur l’Afrique ont ainsi nourri les propositions de créateurs invités à traduire ces sujets en objets et en formes.

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Mobilier, luminaires et tapis deviennent, dans cette approche, des supports de réflexion sur les transformations de la société marocaine, entre héritage et modernité, attachement aux traditions et ouverture sur le monde. Le design s’y affirme comme un champ de création qui conjugue les savoir-faire existants à de nouvelles interprétations.

«Le Maroc possède des savoir-faire artisanaux exceptionnels et des designers capables de les réinventer avec audace et créativité», rappelle Kenza Bensalah, qui voit dans cette exposition une illustration de la richesse d’un design marocain pluriel, ancré dans son patrimoine culturel et ouvert aux influences extérieures.

Un dispositif de soutien aux créateurs

Portée par le Groupe Holmarcom dans le cadre de sa politique de mécénat, la Galerie H se veut un espace d’expression et de visibilité pour les designers marocains. Son accompagnement va de la conception des pièces à leur présentation au public, dans une démarche qui laisse aux créateurs la liberté de développer leur propre langage.

Ce soutien se prolonge au sein du concept-store, entièrement repensé à l’occasion de cette dixième édition. L’espace propose une sélection d’objets de décoration, d’accessoires, de bijoux et de pièces de mode conçus au Maroc.

À travers cette exposition anniversaire, la Galerie H entend ainsi réaffirmer son engagement en faveur du design marocain contemporain et de la valorisation des compétences créatives et artisanales locales.

L’exposition «D.I.X – Dix éditions. Une scène. Des talents» est accessible à partir du 14 octobre 2026 à la Galerie H, située au 181, boulevard d’Anfa, angle rue Halima Saâdia, à Casablanca. Les visites sont possibles du mardi au samedi, de 10h à 13h et de 14h30 à 19h.