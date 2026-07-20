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CDM 2026: une bague collector offerte par la FIFA à l’équipe espagnole

La bague collector offerte par la FIFA à l'équipe espagnole, vainqueur de la Coupe du monde 2026 de Football.

La bague collector offerte par la FIFA à l'équipe espagnole, vainqueur de la Coupe du monde 2026 de Football.

Dimanche 19 juillet, la Roja a battu l’Argentine en finale au New York New Jersey Stadium, décrochant ainsi son deuxième titre mondial. Mais au-delà du trophée et des médailles d’or, cette édition restera dans l’histoire pour une raison inédite. En effet, pour la toute première fois, la FIFA a remis aux champions du monde une bague collector, à l’image de ce qui se fait dans les grandes ligues nord-américaines.

Par La Rédaction
Le 20/07/2026 à 10h27

L’organisation de ce Mondial 2026, disputé en grande partie sur le sol des États-Unis, aura marqué un tournant symbolique. Comme les champions du Super Bowl, de la NBA ou de la NHL, les joueurs espagnols repartent donc avec une médaille mais aussi avec une bague de champions, gravée et personnalisée à l’image de leur sacre.

Cette bague fait partie d’une série strictement limitée et numérotée à 2026 exemplaires, un clin d’œil évident à l’année du tournoi. Trente d’entre elles ont été réservées aux joueurs et au staff de la sélection victorieuse, tandis que les 1.996 autres seront commercialisées comme produit sous licence officielle, à destination des supporters du monde entier.

Le design de la bague joue sur deux faces bien distinctes. La première met en avant le trophée de la Coupe du monde, gravé en relief. La seconde a été pensée pour être personnalisée selon l’identité de l’équipe sacrée, et dans le cas présent, aux couleurs et symboles de l’Espagne.

Lire aussi : Le Maroc aura sa montre officielle pour la Coupe du Monde 2026

Faute de temps pour produire des pièces définitives dès le coup de sifflet final, les joueurs espagnols ont reçu des bagues temporaires à l’issue de la rencontre. Les modèles définitifs, ajustés à leurs mensurations et finalisés dans leur personnalisation, leur seront remis dans un second temps.

Selon le journal sportif L’Equipe, c’est une maison de joaillerie lyonnaise, Unknown Brand, qui a été chargée de concevoir le design 3D de ces bagues de champions. L’enseigne, fondée en 2017 par l’entrepreneur Florian de Launay, revendique un savoir-faire français nourri par l’esthétique américaine. Elle compte parmi ses actionnaires, depuis 2024, Vincent Poirier, basketteur international français passé par plusieurs franchises NBA, un profil qui n’est sans doute pas étranger au choix de la FIFA pour ce projet directement inspiré des ligues nord-américaines.

Un symbole déjà présent chez les Bleus en 2018

L’idée de la bague de champion n’est pas totalement nouvelle pour le football, même si la FIFA ne l’avait jamais officialisée jusqu’ici. En 2018, après leur sacre mondial, les joueurs de l’équipe de France avaient déjà reçu une bague commémorative, à l’initiative de Paul Pogba et Antoine Griezmann, réalisée à l’époque par le bijoutier Jason Arasheben. Huit ans plus tard, c’est donc au tour de l’Espagne d’inaugurer, cette fois sous l’égide directe de la FIFA, cette nouvelle tradition qui pourrait bien s’installer durablement dans le football international.

Par La Rédaction
Le 20/07/2026 à 10h27
#Coupe du monde#Football#Luxe

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