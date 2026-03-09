À l’heure du ftour: la tanjia marrakchia s’invite à table

La Tanjia Marrakchia, au menu de la carte marocaine de Casa José Bouskoura pendant le mois de Ramadan.

Aujourd’hui, Marrakech est l’escale de notre voyage culinaire. Pour ravir les palais les plus exigeants comme les appétits les plus gourmands, la cheffe Asmaa Alami nous invite à préparer une délicieuse tanjia marrakchia.

Avec peu d’ingrédients mais une richesse de saveurs incomparable, ce plat emblématique de la gastronomie marocaine saura séduire aussi bien les cuisiniers en herbe que les plus aguerris. Et pour ceux qui manquent de temps — ou tout simplement d’envie de passer derrière les fourneaux — la tanjia est également à l’honneur au menu de Casa José Bouskoura, le temps du Ramadan.