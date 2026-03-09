Lifestyle

À l’heure du ftour: la tanjia marrakchia s’invite à table

La Tanjia Marrakchia, au menu de la carte marocaine de Casa José Bouskoura pendant le mois de Ramadan.

La Tanjia Marrakchia, au menu de la carte marocaine de Casa José Bouskoura pendant le mois de Ramadan.

Par La Rédaction
Le 09/03/2026 à 18h50

VidéoSouvent imitée, jamais égalée, la tanjia marrakchia demeure l’un des joyaux de la cuisine marocaine.

Aujourd’hui, Marrakech est l’escale de notre voyage culinaire. Pour ravir les palais les plus exigeants comme les appétits les plus gourmands, la cheffe Asmaa Alami nous invite à préparer une délicieuse tanjia marrakchia.

Avec peu d’ingrédients mais une richesse de saveurs incomparable, ce plat emblématique de la gastronomie marocaine saura séduire aussi bien les cuisiniers en herbe que les plus aguerris. Et pour ceux qui manquent de temps — ou tout simplement d’envie de passer derrière les fourneaux — la tanjia est également à l’honneur au menu de Casa José Bouskoura, le temps du Ramadan.

Par La Rédaction
Le 09/03/2026 à 18h50
#Cuisine marocaine#Ramadan#Ftour

LEs contenus liés

Lifestyle | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Lifestyle

À l’heure du ftour: la Mqila aux gambas et olives Mess Lalla

Lifestyle | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Lifestyle

À l’heure du Ftour: le plein de légumes avec le tajine berbère

Lifestyle | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Lifestyle

Quatre types d’aliments à privilégier pendant le ftour et le shour

Lifestyle | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Lifestyle

A l’heure du ftour: la recette traditionnelle de la Seffa Medfouna

Lifestyle | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Lifestyle

À l’heure du ftour: le plein de saveurs avec une Mqila aux fruits de mer

Lifestyle | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Lifestyle

À l’heure du ftour: l’incontournable Maâlouma

Lifestyle | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Lifestyle

À l’heure du Ftour: le tagine aux pruneaux, l’incontournable de la cuisine marocaine

Lifestyle | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Lifestyle

A l’heure du Ftour: Une paëlla haute en saveurs

Articles les plus lus

1
Grâce aux récentes pluies, le taux de remplissage du barrage Al Massira atteint désormais près de 32%
2
La guerre fait grimper les tarifs du fret maritime: le Maroc déjà touché, jusqu’à 4.000 dollars de surcharge par conteneur
3
«Rue Malaga»
4
Secours et opérations en altitude... tout savoir sur les missions des chasseurs de l’Atlas, troupe d’élites des FAR
5
De Hay Nahda à l’École polytechnique: le fabuleux destin de Yasser Oufqir, jeune surdoué marocain
6
Le mariage devient-il un luxe au Maroc?
7
Incident du navire Ionikos au port de Casablanca: les traces d’un drame écologique encore visibles sur le littoral
8
Dar Lkabranate. EP-198. Iran: la grande valse des caporaux désorientés
Revues de presse

Voir plus