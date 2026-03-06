Quatre types d’aliments à privilégier pendant le ftour et le shour

Les ch’hiwates, fritures, douceurs et autres mets savoureux qui garnissent la table du ftour redonnent certes le moral au moment de la rupture du jeûne, mais ils ne sont pas toujours les plus bénéfiques pour l’organisme.

Pour ceux qui souhaitent maintenir une certaine discipline alimentaire durant le Ramadan, les super-aliments peuvent devenir de précieux alliés, aussi bien au ftour qu’au shour. Ils permettent de limiter les fringales et les coups de fatigue pendant la journée, à condition de bien répartir les apports. Ainsi, le repas pris avant l’aube devrait privilégier des nutriments à digestion lente, capables de prolonger la satiété et de libérer l’énergie de manière progressive. Au moment de la rupture du jeûne, en revanche, l’objectif est de reconstituer les réserves de l’organisme avec des aliments riches en nutriments et surtout bien équilibrés.

Les graines de chia

Riches en fibres, les graines de chia favorisent la digestion, contribuent à l’hydratation de l’organisme et procurent une sensation de satiété durable tout au long de la journée. Elles constituent également une excellente source d’oméga-3, de magnésium, d’antioxydants et de protéines végétales. Idéalement, elles peuvent être consommées au moment du shour, après avoir été trempées dans l’eau pendant cinq à dix minutes.

Les glucides complexes

Orge, fèves, lentilles ou pois chiches… Les glucides complexes se distinguent par leur faible index glycémique. Riches en nutriments et en fibres, ils sont digérés plus lentement par l’organisme. Résultat: l’énergie est libérée de manière progressive tout au long de la journée, évitant ainsi les pics de glycémie et les coups de fatigue.

Les poissons gras

Sardines, maquereau, huîtres, thon rouge ou saumon sont d’excellentes sources d’oméga-3, des acides gras essentiels au bon fonctionnement des fonctions cognitives et à la préservation de la masse musculaire pendant le jeûne. Mention spéciale pour les sardines, véritables super-aliments, particulièrement riches en protéines, vitamines et minéraux indispensables à la santé du cœur, des os et du cerveau.

Les aliments riches en probiotiques

Pour aider l’organisme à restaurer sa flore intestinale, faciliter la digestion et mieux gérer la transition entre le jeûne et les repas tardifs — ce qui peut aussi améliorer la qualité du sommeil — les aliments riches en probiotiques sont particulièrement recommandés. Miso, kombucha, kéfir, yaourt ou encore pickles comptent parmi les meilleurs alliés du système digestif.