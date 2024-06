Placés sous le thème «Sport-Tech: le futur du football», les 12èmes inwiDays se tiennent le 25 juin

Alors que le Maroc se prépare à accueillir deux grandes compétitions de football, la Coupe d’Afrique des nations 2025 et la Coupe du monde 2030, conjointement avec l’Espagne et le Portugal, cette édition des inwiDays mettra en avant l’usage croissant des nouvelles technologies dans ce sport. Le programme inclut plusieurs panels de discussion qui aborderont des thèmes variés comme l’utilisation des données et de l’intelligence artificielle dans le football moderne, les technologies au service de la santé et de la performance des joueurs, et les innovations destinées à améliorer l’expérience des supporters pour une immersion totale.

Un appel à candidatures a été lancé pour les startups œuvrant dans divers domaines technologiques via la plateforme d’entrepreneuriat d’inwi, «innov.inwi.ma ». Les startups présélectionnées auront l’opportunité de présenter leurs projets lors de sessions de pitch organisées durant l’événement. Les inwiDays Awards récompenseront cinq de ces startups, qui bénéficieront ensuite d’un programme d’accompagnement et d’accélération, élaboré en collaboration avec l’Université Mohammed VI polytechnique.

En plus de l’accompagnement, les lauréats pourront participer à des sessions de mentoring et rencontrer des investisseurs pour favoriser le développement de leurs projets. Depuis sa création en 2012, inwiDays s’est affirmé comme une plateforme essentielle pour les échanges et les débats autour des tendances digitales. Ce rendez-vous est devenu incontournable pour les startups marocaines, reflétant l’engagement de inwi en faveur de la croissance de la nouvelle économie digitale et des jeunes entreprises au Maroc. Cette 12ème édition contribue ainsi à dynamiser le secteur de la technologie au Maroc, en phase avec les aspirations du pays à jouer un rôle de premier plan sur la scène internationale du football.