Participation de MEDZ à la 7ème édition du Marrakech Air Show

Le groupe CDG, y était présent, entre autres par le biais de sa filiale MEDZ et de sa branche CDG Invest, à travers lesquelles il soutient activement le développement d’écosystèmes innovants et d’infrastructures de haute qualité, adaptées aux besoins industriels stratégiques. Forte de plus de 20 ans d’expérience, MEDZ a d’ailleurs structuré 16 zones d’activités industrielles couvrant plus de 2.600 hectares à travers tout le Maroc.

C’est ainsi qu’au-delà de son rôle d’organisateur du Marrakech Air Show (MAS), MEDZ, en tant qu’accompagnateur des stratégies sectorielles de l’Etat et leader dans l’aménagement de zones d’activités, était également présente durant le salon à travers un stand d’exposition.

Les équipes MEDZ ont pu ainsi présenter l’offre de valeur aux investisseurs potentiels, avec un zoom sur le projet MidParc, positionné sur le secteur de l’aéronautique et de l’aérospatial ainsi que les activités à fort contenu technologique. Cette zone d’accélération industrielle, idéalement située à Casablanca, premier pôle économique du Maroc, accueille aujourd’hui plus de 20 opérateurs nationaux et internationaux, illustrant son attractivité en tant que hub industriel compétitif.

Avec plus de 3.100 emplois, soit environ 15% des effectifs employés dans le secteur, MidParc incarne l’engagement du Maroc dans le développement du secteur aéronautique de pointe, en phase avec les ambitions du Royaume pour une croissance durable et souveraine.