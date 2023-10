LG Electronics présente un nouveau film de marque

Le message Life’s Good vise à encourager les gens à relever les défis avec une attitude optimiste dans les moments difficiles, ainsi qu’à souligner la nature durable et des valeurs de la marque LG, que l’entreprise a toujours défendues tout au long de son histoire.

Le nouveau film de 90 secondes est centré sur un homme d’âge moyen qui choisit de faire preuve d’optimisme dans son parcours personnel, ce qui lui permet de surmonter les obstacles et d’accomplir quelque chose dont personne ne l’aurait cru capable.

Au début, le héros a un air d’appréhension alors qu’il s’efforce de descendre une rue de banlieue sur un longboard. Cependant, au fur et à mesure que le film progresse, il devient plus déterminé et commence à glisser gracieusement sur l’asphalte, arborant un sourire joyeux et confiant.

Le message sous-jacent de cette histoire réconfortante est qu’il y a dans chacun de nous de l’espoir; il suffit de décider de l’accueillir. En utilisant un longboard comme métaphore de la vie, le film suggère que tout objectif ou rêve est réalisable si l’on est suffisamment courageux et déterminer pour dépasser les limites que l’on perçoit pour y parvenir.

Le film de la marque LG a été conçu par un groupe de créatifs expérimentés dirigé par le réalisateur Nicolai Fuglsig, lauréat d’un Emmy Award, dont la narration simple et charmante illustre avec force ce qui peut se produire lorsque l’on choisit de suivre la voie de l’optimisme.