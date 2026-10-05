Glovo renforce son positionnement de partenaire du secteur bancaire au Maroc

Après plusieurs collaborations menées avec des acteurs du secteur bancaire marocain, Glovo Maroc souhaite aujourd’hui franchir une nouvelle étape et structurer son positionnement auprès de cet écosystème.

La plateforme s’appuie sur l’expertise développée au fil de son expérience pour offrir aux banques une approche centrée sur des enjeux concrets: acquisition de nouveaux clients, entrée en relation, activation de services, développement de leur usage et fidélisation.

Cette orientation répond directement à l’ambition de Glovo de faire reconnaître une dimension encore peu connue de son activité, celle d’un partenaire stratégique pour les grands acteurs financiers et même institutionnels, capable de contribuer à l’évolution de leurs services et de l’expérience proposée à leurs clients.

Cette approche s’appuie d’abord sur la place occupée par Glovo dans les usages digitaux du quotidien. La plateforme enregistre 3,7 millions de commandes par mois au Maroc. En 2026, 60% d’entre elles sont réglées par carte. Cette fréquence transactionnelle, associée à une audience urbaine et fortement digitalisée, crée un environnement propice à des interactions croisées entre les parcours clients des banques et ceux de la plateforme.

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Les collaborations déjà développées au Maroc montrent concrètement la diversité de ces possibilités. Avec Attijariwafa Bank, Glovo a notamment accompagné Bankalik à travers un dispositif de remise instantanée appliquée au moment du paiement avec la carte concernée.

La collaboration autour de Simple by Attijariwafa bank va plus loin dans l’intégration du parcours: les utilisateurs peuvent commander leur carte directement sur Glovo, la recevoir à domicile, puis poursuivre l’ouverture de leur compte et leur parcours de vérification en ligne à partir d’un QR code.

D’autres dispositifs ont été construits autour d’objectifs différents. Banque Populaire a mis en avant ses cartes éphémères, tandis qu’Al Barid Bank a activé un mécanisme de cashback destiné aux détenteurs de la carte EZY. Avec BMCI, Glovo a associé un cashback au premier paiement. Saham Bank a utilisé les emplacements média de la plateforme pour promouvoir son parcours digital d’ouverture de compte.

«Les usages digitaux du quotidien créent de nouveaux points de rencontre entre les banques et leurs clients. Notre ambition est de mettre les capacités développées par Glovo au service de ces parcours et de construire, avec les acteurs bancaires, des collaborations qui répondent à leurs enjeux de croissance et à l’évolution des attentes de leurs clients», déclare Hamza Naciri Bennani, directeur général de Glovo Maroc.

Cette évolution dessine un territoire de collaboration beaucoup plus large entre banques et plateformes technologiques. Elle peut, par exemple, passer par l’intégration de certains services bancaires dans l’environnement de la plateforme, afin de les rendre accessibles au moment où ils deviennent utiles au consommateur. Mais le mouvement peut aussi fonctionner dans l’autre sens. Les environnements digitaux des banques peuvent eux-mêmes accueillir davantage de services et d’avantages issus des plateformes du quotidien. Dans cette logique, Glovo ne constitue plus seulement un canal publicitaire permettant à la banque d’accéder à une audience: la plateforme peut également contribuer à enrichir l’expérience proposée par la banque à ses propres clients.

C’est ce changement de perspective qui ouvre la voie à une nouvelle génération de partenariats: ne plus seulement distribuer une offre existante, mais identifier ensemble un usage, construire le parcours qui y répond et déterminer à quel moment les capacités de la banque et celles de la plateforme peuvent se compléter. C’est cette dynamique que Glovo souhaite désormais consolider.