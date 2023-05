Zones industrielles: Zineb El Adaoui recommande l’élaboration d’un programme de mise à niveau territoriale

La Cour des comptes s’intéresse au processus de la création et la gestion des zones industrielles, annonce Aujourd’hui Le Maroc, ce mercredi 3 mai 2023. Le quotidien, qui revient sur sa récente intervention devant les parlementaires des deux Chambres, indique que Zineb El Adaoui, première présidente de la Cour des comptes, a appelé à l’adoption d’un cadre juridique et de mécanismes réglementaires afin que des espaces d’accueil industriels soient créés et gérés, dans le but d’en faire de véritables leviers de relance des investissements.

«S’exprimant lors d’une session plénière conjointe des deux Chambres du Parlement consacrée à la présentation d’un exposé sur les actions de la Cour des comptes pour l’année 2021, Mme El Adaoui a souligné la nécessité de faire connaître les différentes stratégies liées à la stimulation de la création des espaces d’accueil industriels et de s’assurer de leur appropriation par la région et par les communes concernées», indique Aujourd’hui Le Maroc.

Le quotidien précise aussi que la présidente de la Cour des comptes a appelé à l’élaboration d’un programme de mise à niveau des espaces créés par les collectivités territoriales, sur la base du cadre de référence du Fonds des zones industrielles durables. Ce programme, a-t-elle souligné, devrait prendre en considération ce que prévoient les lois relatives à la réduction des impacts environnementaux.

Zineb El Adaoui a aussi appelé «au regroupement des ressources financières de la région et des communes concernées afin d’accélérer le processus de mise en place d’une nouvelle génération d’espaces d’accueil industriels et à l’affectation d’un organe au niveau régional pour implanter, développer et gérer les complexes Industriels, en s’inspirant du modèle des complexes industriels destinés à la location, en plus d’empêcher la création de nouvelles unités industrielles non structurées et de mettre en place une stratégie régionale pour le règlement progressif et global de la situation», détaille aussi Aujourd’hui Le Maroc.

On y apprend aussi que la présidente de la Cour des comptes a salué le modèle retenu pour les parcs industriels à la location, lancé en 2003, qui s’appuie sur une ingénierie financière et une technologie innovante, à même de permettre d’atteindre l’équilibre financier de l’entreprise chargée de gérer ces complexes industriels, et d’assurer la pérennité de ses équipements.

«S’agissant de la création d’emplois, Mme El Adaoui a noté qu’elle demeure en deçà des objectifs escomptés, et n’est pas à la hauteur du volume d’investissements publics qui a été mobilisé, avec seulement 2.765 emplois créés sur les 40.000 prévus, soit un taux qui n’a pas dépassé 7%», explique enfin le quotidien.