Voici où en sont les travaux de construction du port Dakhla Atlantique

À N’tireft, à quelque 60 kilomètres au nord de Dakhla, le chantier du port Dakhla Atlantique suit son cours, avec un rythme de progression conforme au calendrier initial. «Le taux d’avancement global des travaux est à 36%, et nous les menons conformément à la cadence et à la planification préétablies», déclare Nisrine Iouzzi, directrice de l’aménagement du port Dakhla Atlantique au ministère de l’Équipement et de l’Eau. «Nous sommes mobilisés sur plusieurs composantes du chantier afin d’assurer la réussite de ce projet majeur», ajoute-t-elle.

Le futur port, qui comprendra à terme trois bassins, essentiels pour structurer son activité maritime commerciale et halieutique, a déjà vu démarrer les travaux des deux premiers. Idem pour le pont maritime, élément du projet destiné à relier les différentes infrastructures portuaires. «Nous avons quasiment terminé la partie infrastructurelle du viaduc, qui en est aujourd’hui à un taux de réalisation de 87%. Il ne reste plus qu’à installer les équipements avant de passer à la phase d’exploitation», confirme Nisrine Iouzzi.

Les préparatifs pour les ouvrages en mer avancent également. «Nous avons atteint 50% de la préfabrication des cubipodes, tels que les caissons et les blocs de protection. Nous serons bientôt en mesure de les mettre en place sur site», précise notre interlocutrice. Cette étape est cruciale pour garantir la stabilité et la protection des infrastructures contre les agressions marines.

Les travaux d'avancement du port Dakhla Atlantique ont atteint un taux de 36%. (S.Bouaamoud/Le360). سويلم بوعمود

Le port Dakhla Atlantique s’inscrit dans le cadre du nouveau modèle de développement des provinces du Sud, lancé par le roi Mohammed VI en 2015 à Laâyoune. Il vise à positionner la région comme un pôle économique intégré et un carrefour logistique entre l’Europe, l’Afrique et l’Amérique.

En plus de son rôle géostratégique, le port prévoit des infrastructures commerciales modernes: quais multi-usages de 600 mètres de long et 16 mètres de profondeur, une station pétrolière, un quai de services de 100 mètres et une plateforme logistique de 24,6 hectares.

Le volet halieutique est également ambitieux, prévoyant des quais spécialisés de 1.650 mètres de long et 12 mètres de profondeur, des zones industrielles occupant 28,8 hectares, des installations pour la réparation navale s’étendant sur 200 mètres de long et 12 mètres de profondeur, ainsi que 8,6 hectares de terre-plein.

À travers ce projet colossal, le Maroc entend renforcer sa souveraineté économique sur ses provinces du Sud, tout en s’ouvrant davantage à son environnement régional et continental.