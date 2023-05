Virement interbancaire instantané: le plafond fixé à 20.000 dirhams

On en sait un peu plus sur le virement interbancaire instantané, qui sera lancé à partir de demain, jeudi 1er juin. Selon Bank Al-Maghrib, ce nouveau service sera plafonné pour une période transitoire à un montant de 20.000 dirhams et sera offert à titre gratuit pour la clientèle des «Particuliers» pendant trois mois. Passé ce délai, il sera facturé à la discrétion de chaque banque.

Ce nouveau service de paiement permet à toute personne de transférer de l’argent, en moins de 20 secondes, de son compte tenu chez une banque à un autre compte ouvert chez une autre banque, souligne un communiqué de la banque centrale.

Lire aussi : Officiel. Le virement bancaire instantané opérationnel à partir du 1er juin

Ce service est disponible 24h/24 par voie digitale, à travers les applications mobiles et pendant les horaires d’ouverture des agences bancaires pour les opérations qui sont effectuées au niveau de ces agences.

La plateforme du virement instantané est conforme à la norme internationale des messages ISO 20022 et répond également aux meilleurs standards internationaux de sécurité et de continuité d’activité, précise Bank Al-Maghrib.

Cette plateforme a été mise en place par le Système Interbancaire Marocain de Télécompensation (GSIMT) en sa qualité de gestionnaire du système de paiement, chargé du traitement automatisé et de la compensation des échanges des moyens de paiement scripturaux autres que les cartes bancaires.