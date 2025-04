Une journée économique placée sous le signe de la coopération Maroc-Émirats arabes unis

En marge de l'Annual Investment Meeting, l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE) a organisé une journée économique dédiée au partenariat stratégique entre le Maroc et les Émirats arabes unis.

Lors de l’Annual Investment Meeting (AIM), tenu du 7 au 9 avril au Centre d’exposition d’Abou Dhabi (ADNEC), l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE) a organisé la journée économique «Morocco Now», centrée sur le renforcement du partenariat stratégique maroco-émirati, autour du thème «From Vision to Action: Morocco & UAE shaping a bright future together». Une rencontre qui a réuni des acteurs économiques de premier plan des deux pays, issus des secteurs public et privé, ainsi que des membres de la diaspora marocaine de la région du Golfe.

Entrant dans le cadre de la stratégie nationale de développement de l’investissement privé, cette initiative s’inscrit dans une dynamique proactive de diversification des partenariats économiques, et vise à positionner le Royaume comme hub régional d’investissement et d’exportation, aussi bien vers l’Afrique que vers l’espace euro-méditerranéen. Elle a également permis de mettre en lumière les réformes engagées, les secteurs à fort potentiel et les projets concrets pouvant faire l’objet de partenariats mutuellement bénéfiques.

L’événement a été marqué par la participation de personnalités institutionnelles de haut niveau, notamment l’ambassadeur du roi Mohammed VI aux Émirats arabes unis, le ministre délégué auprès du chef du gouvernement chargé de l’Investissement de la Convergence et de l’Évaluation des politiques publiques, le directeur général de l’AMDIE, le directeur général de la Caisse de dépôt et de gestion (CDG), le président de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), le directeur de la Bourse de Casablanca ainsi que le Directeur du développement des affaires et de la coopération africaine à Casablanca Finance City (CFC).

Cette forte mobilisation confirme l’importance stratégique que le Maroc accorde à ses relations économiques avec les Émirats arabes unis, un partenaire clé dans la région et un allié de choix dans la construction d’un avenir commun fondé sur la prospérité partagée.