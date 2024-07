Une feuille de route quinquennale pour l’Administration des douanes et des impôts indirects

Devant le bâtiment de l'Administration des douanes et impôt indirects (ADII), dans le quartier de Hay Riad, à Rabat.

L’ADII vient de présenter «Pour une douane professionnelle et citoyenne», son nouveau plan stratégique quinquennal pour la période 2024-2028.

Ce plan ambitieux, résultat d’une réflexion approfondie et de larges concertations, s’aligne sur les orientations royales et la politique gouvernementale, écrit La Vie Éco.

Directeur général de l’ADII, Abdellatif Amrani a indiqué que cette feuille de route reposait sur sept objectifs stratégiques majeurs. Parmi ceux-ci, le soutien à la politique économique nationale occupe une place prépondérante.

L’ADII s’engage aussi à poursuivre la facilitation des procédures et l’accompagnement des entreprises, tout en apportant des solutions innovantes aux projets structurants du pays.

La fiscalité douanière sera adaptée et enrichie, avec l’extension du marquage fiscal à de nouveaux produits et l’étude d’une taxe carbone.

Une refonte du Code des Douanes et Impôts Indirects est également prévue, afin d’améliorer la lisibilité de la législation.

La simplification des démarches administratives et la digitalisation se trouvent au cœur de cette stratégie. L’ADII prévoit ainsi de permettre l’accomplissement de l’essentiel des formalités douanières dans le bureau le plus proche du domicile des usagers, tout en mutualisant le traitement de leurs dossiers dans les régions ou à une échelle nationale.

La lutte contre la fraude et les trafics sera renforcée grâce à l’utilisation des nouvelles technologies, dont l’intelligence artificielle, pour le ciblage et la sélectivité des contrôles.

L’ADII intensifiera également ses actions de lutte contre la contrebande, les contrefaçons et le blanchiment d’argent.

En ligne avec la politique africaine du Maroc, l’ADII lancera le programme «AfriDouane», afin de renforcer les capacités des douanes africaines, une nouvelle étape dans le partage de l’expertise marocaine avec les administrations douanières d’autres pays du continent.

Enfin, cette stratégie impulse un nouvel essor au capital humain, avec, précise La Vie Éco, «une réingénierie de la formation» et une «amélioration des conditions de travail des agents douaniers».

Pour l’hebdomadaire, cette nouvelle stratégie a pour but de transformer l’ADII en une administration plus performante, se plaçant au service de ses usagers, ce qui fait des valeurs du professionnalisme, de l’intégrité et des compétences des priorités pour les cinq années à venir.