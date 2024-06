Contrefaçon: plus de 2 millions d’articles saisis en 2023

Administration des douanes et impôts indirects (ADII).

Au total, 622 demandes de suspension de mise en libre circulation de marchandises, présumées contrefaites, ont été traitées contre 682 en 2022, indique l’Administration des douanes et impôts indirects (ADII) dans son rapport d’activité de l’exercice 2023.

Avec le développement du commerce en ligne, notamment les ventes sur les réseaux sociaux qui constituent un canal privilégié pour la diffusion de produits contrefaits, la Douane a renforcé ses mécanismes de contrôle pour lutter contre ce phénomène nocif à l’économie nationale et à la santé et la sécurité des consommateurs, relève la même source.

Concernant le fléau de la contrebande, l’ADII précise que dans le cadre de sa mission de protection de l’entreprise nationale et de la santé des citoyens, elle a renforcé son dispositif d’intervention à travers tout le Royaume pour contrôler le flux de contrebande organisée et localiser les entrepôts suspects, notamment dans les zones connaissant une intense activité. La Douane a, en outre, réalisé d’importantes saisies de marchandises (hors cigarettes et stupéfiants) d’une valeur totale de 262 millions de dirhams, contre 123 millions de dirhams en 2022.