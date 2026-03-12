Une année historique pour l’agriculture au Maroc: une croissance record de 15% attendue en 2026

Cette performance repose notamment sur les pluies récentes, qui ont favorisé les cultures et l’élevage, malgré quelques inondations localisées. Le gouvernement souligne que ce renforcement de l’agriculture contribuera à améliorer la productivité, à renforcer la sécurité alimentaire et à soutenir le développement rural, consolidant ainsi son rôle de moteur essentiel de l’économie nationale.

Selon Akhannouch, ces résultats renforcent la confiance des investisseurs et offrent un nouvel élan pour poursuivre les réformes économiques et sociales, tout en préparant le pays à mieux faire face aux chocs et aléas extérieurs.

Lors de la réunion, le Chef du gouvernement a également présenté un bilan encourageant de l’économie nationale en 2025. Le Maroc a ainsi enregistré un taux de croissance économique de 4,8%, une inflation maîtrisée à 0,8%, un déficit budgétaire réduit à 3,5% et un niveau historique d’investissements étrangers directs atteignant 56 milliards de dirhams. Ces performances ont valu au Maroc une révision positive de sa note souveraine par l’agence Moody’s.