Economie

Une année historique pour l’agriculture au Maroc: une croissance record de 15% attendue en 2026

Une exploitation agricole dans l'Oriental. (M.Chellay/Le360)

Le secteur agricole marocain s’apprête à vivre une année exceptionnelle. Pour 2026, les prévisions économiques restent très favorables, avec une croissance du secteur agricole qui pourrait atteindre 15%, selon les annonces faites ce jeudi 12 mars par le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, lors du Conseil de gouvernement.

Par La Rédaction
Le 12/03/2026 à 15h53

Cette performance repose notamment sur les pluies récentes, qui ont favorisé les cultures et l’élevage, malgré quelques inondations localisées. Le gouvernement souligne que ce renforcement de l’agriculture contribuera à améliorer la productivité, à renforcer la sécurité alimentaire et à soutenir le développement rural, consolidant ainsi son rôle de moteur essentiel de l’économie nationale.

Lire aussi : Céréales, fourrages, vergers... Comment les dernières pluies améliorent les perspectives agricoles

Selon Akhannouch, ces résultats renforcent la confiance des investisseurs et offrent un nouvel élan pour poursuivre les réformes économiques et sociales, tout en préparant le pays à mieux faire face aux chocs et aléas extérieurs.

Lors de la réunion, le Chef du gouvernement a également présenté un bilan encourageant de l’économie nationale en 2025. Le Maroc a ainsi enregistré un taux de croissance économique de 4,8%, une inflation maîtrisée à 0,8%, un déficit budgétaire réduit à 3,5% et un niveau historique d’investissements étrangers directs atteignant 56 milliards de dirhams. Ces performances ont valu au Maroc une révision positive de sa note souveraine par l’agence Moody’s.

Par La Rédaction
Le 12/03/2026 à 15h53
#Agriculture#Maroc#Croissance

LEs contenus liés

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Barrages, dessalement, transferts d’eau… Comment le Maroc restructure son mix hydrique

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Grands et moyens barrages: le point sur les projets hydrauliques en cours

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Un gain de 1,4 milliard de m³: voici comment les barrages ont consolidé leurs réserves en février

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Agriculture: des pluies salvatrices mettent fin à de longues années de sécheresse dans l’Oriental

Articles les plus lus

1
«Un géant parmi les siens»: le paléontologue Nour-Eddine Jalil revient sur la découverte d’un reptile marin vieux de 66 millions d’années à Khouribga
2
Christopher Ross et le mythe de la neutralité: déconstruction d’un récit pseudo-diplomatique biaisé sur le Sahara
3
Dans un monde en recomposition: comment les ports marocains deviennent des marqueurs de souveraineté
4
Le Maroc domine très largement le palmarès 2026 des meilleures prépas étrangères aux grandes écoles françaises, établi par «Le Figaro»
5
Dépôts bancaires: pourquoi les Marocains gardent leur épargne disponible
6
N’importe quel drapeau, sauf celui-là
7
La nouvelle trouvaille du régime algérien: le médicament «d’origine sioniste» qui tue au bout de cinq jours
8
Comment la Belgique est devenue le nouveau pilier européen du soutien à la souveraineté marocaine sur le Sahara
Revues de presse

Voir plus