Moody’s relève la note souveraine du Maroc et ouvre la voie à l’«Investment Grade»

Le 6 mars 2026, l’agence de notation Moody’s Ratings a révisé de «stable» à «positive» la note souveraine du Maroc.

Cette décision, annoncée ce vendredi 6 mars 2026, confirme la trajectoire ascendante de la notation souveraine du Royaume. Elle intervient après la dégradation de la perspective à «négative» en 2021, consécutive aux effets de la crise sanitaire mondiale, puis sa révision à «stable» en 2022. Cette évolution est perçue comme un signal encourageant, ouvrant potentiellement la voie à un retour du Maroc dans la catégorie «Investment Grade» .

Dans son rapport d’évaluation, Moody’s indique que la nouvelle perspective positive reflète «l’amélioration progressive de la solidité économique et budgétaire du Maroc, susceptible de renforcer davantage son profil de crédit et, si cette dynamique se maintient, d’ouvrir la voie à une amélioration de la notation».

Selon l’agence, cette révision est notamment soutenue par l’amélioration des perspectives de croissance du pays, portée par la hausse de l’investissement et la poursuite des réformes structurelles visant à transformer l’économie et à relever son potentiel de croissance.

Bien que le revenu par habitant demeure inférieur à celui de pays mieux notés, Moody’s estime que la combinaison d’une croissance plus soutenue, d’une diversification économique accrue et d’un niveau d’investissement élevé traduit une amélioration structurelle du profil de croissance du Maroc.

L’agence souligne notamment l’accélération progressive de la croissance hors agriculture ces dernières années, qui devrait dépasser 5% en 2025. Cette évolution traduit une dépendance moindre à l’égard d’une production agricole plus volatile et devrait permettre d’assurer une croissance plus stable et plus prévisible à l’avenir.

Moody’s anticipe par ailleurs le maintien d’une dynamique de croissance relativement élevée, soutenue par d’importants investissements publics et privés, notamment dans les infrastructures de transport, de logistique, d’énergie et d’eau.

Ces projets devraient améliorer la connectivité, renforcer l’efficacité logistique et atténuer certaines contraintes liées au climat, tout en soutenant la compétitivité de l’économie. En parallèle, les politiques industrielles engagées devraient favoriser le développement de secteurs à plus forte valeur ajoutée et renforcer les capacités d’exportation du pays.

L’agence estime également que l’amélioration des performances budgétaires constitue un facteur clé soutenant la perspective positive. Cette évolution devrait contribuer à contenir le poids de la dette publique à moyen terme, malgré des pressions persistantes liées aux dépenses sociales et aux besoins d’investissement.

Si la consolidation budgétaire devrait rester graduelle, notamment en raison de la mise en œuvre des réformes de la protection sociale, Moody’s considère que plusieurs facteurs devraient atténuer les risques budgétaires: le renforcement de la mobilisation des recettes, une meilleure orientation des dépenses sociales, les réformes visant à limiter les passifs éventuels des entreprises publiques ainsi que la diversification des sources de financement des grands projets d’investissement.

Dans ce contexte, l’agence estime que le niveau de la dette publique pourrait diminuer davantage que prévu si les performances budgétaires se confirment et si la dynamique de croissance se maintient.

Des fondamentaux solides

Moody’s souligne enfin que le maintien de la notation Ba1 reflète la solidité des institutions et de la gouvernance au Maroc, ainsi que la poursuite de la diversification de son économie.

Une gestion macroéconomique prudente, conjuguée à un niveau adéquat de réserves de change et à un accès satisfaisant aux financements domestiques et externes, contribue également à renforcer la résilience macroéconomique du pays.

Le relèvement de la perspective de la note souveraine du Maroc de «stable» à «positive» traduit ainsi la confiance des marchés dans la trajectoire économique du Royaume et dans sa capacité à poursuivre ses réformes et ses investissements structurants.