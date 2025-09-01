Un nouveau directeur général adjoint pour CDG Développement

Le groupe Caisse de dépôt et de gestion (CDG) vient de renforcer son pôle stratégique dédié au développement territorial intégré avec la nomination de Mohammed Amin El Hajhouj au poste de directeur général adjoint de CDG Développement. Cette désignation, écrit le magazine hebdomadaire Challenge, s’accompagne de son intégration à la Strategic Business Unit (SBU) Expertise, qui regroupe plusieurs entités phares du Groupe, spécialisées dans l’ingénierie et le conseil: NOVEC, INEE, EUCAFOREST, la Compagnie Générale des Parkings et CGI Management.

Avec cette nomination, la CDG confirme sa volonté de consolider son expertise dans la mise en œuvre de projets structurants à forte valeur ajoutée pour les territoires et de renforcer son rôle d’acteur clé dans la planification urbaine, les infrastructures et la transition énergétique, lit-on.

Ingénieur de formation, Major de promotion de l’École Hassania des Travaux Publics en 1992, Mohammed Amin El Hajhouj s’est rapidement imposé comme un profil de référence dans les domaines du développement urbain, de l’immobilier et du développement durable, a libellé Challenge. Il a complété sa formation par un cycle supérieur en management à l’ISCAE en 1999, ce qui lui a permis de conjuguer expertise technique et vision stratégique. Son expérience, qui s’étend sur plus de 33 années, s’est forgée au sein d’institutions de premier plan.

À la Société nationale des autoroutes du Maroc, il a contribué à l’expansion et à la modernisation du réseau autoroutier national. Par la suite, au sein du Groupe CDG, il a pris part à la conception et à la réalisation de projets structurants, dont l’Éco-Cité Zenata, considérée comme un modèle pionnier d’urbanisme durable en Afrique. À la tête de l’INEE, la filiale énergétique du Groupe CDG, El Hajhouj a piloté des programmes majeurs en matière d’efficacité énergétique et de développement des énergies renouvelables. Son action s’inscrivait dans la droite ligne des ambitions nationales, visant à positionner le Royaume comme un hub régional de la transition énergétique et du développement durable.

Son engagement et ses réalisations lui ont valu une distinction prestigieuse. En 1998, il a été «décoré du mérite national du 1er ordre, une reconnaissance de son apport déterminant au secteur autoroutier et, plus largement, à l’ingénierie des grands projets», a encore écrit le magazine hebdomadaire.

Avec cette nouvelle responsabilité à la CDG Développement, Mohammed Amin El Hajhouj est appelé à mettre son expertise au service d’une nouvelle phase d’expansion et d’innovation, dans un contexte où le Royaume mise, plus que jamais, sur des projets structurants pour soutenir sa croissance économique et renforcer l’attractivité de ses territoires.