Un communiqué du département de la cheffe du gouvernement Fatima Ezzahra El Mansouri indique que cette décision s’inscrit dans le cadre des mesures d’accompagnement mises en place par le gouvernement en faveur des professionnels du transport routier à l’échelle nationale.

Ce dispositif vise à atténuer les effets de la hausse persistante des prix des produits pétroliers sur les marchés internationaux et ses répercussions sur le marché national. Il fait suite à la réunion de la commission interministérielle compétente, tenue jeudi 19 novembre 2026 sous la présidence de la cheffe du gouvernement.

À partir de décembre prochain, des tranches mensuelles de soutien seront lancées, chacune couvrant une période de 30 jours, si la hausse des prix des produits pétroliers se maintient. Les inscriptions sur la plateforme électronique dédiée seront ouvertes 24 heures après l’annonce de chaque nouvelle tranche, avec un démarrage immédiat du versement des aides.

Par ailleurs, le lancement de la tranche de soutien exceptionnelle couvrant la période du 16 au 31 octobre 2026 est prévu à partir du mardi 24 novembre, date d’ouverture des inscriptions. Celles concernant la période du 16 au 30 novembre débuteront, quant à elles, le mercredi 25 novembre.

Le versement des aides au titre de ces deux tranches aux professionnels éligibles commencera jeudi 26 novembre 2026, précise le communiqué.