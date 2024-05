Tourisme: Marrakech dans le Top 10 des destinations estivales les plus convoitées par les Français

Marrakech reste une destination de choix pour de nombreux touristes français. La ville ocre occupe la neuvième place dans le Top 10 des destinations les plus recherchées par les voyageurs de l’hexagone pour leurs prochaines vacances estivales, d’après une enquête réalisée par le cabinet OpinionWay pour le comparateur d’offres de voyage Liligo.

Selon ce sondage, 60% des Français ont déclaré avoir l’intention de partir en vacances cet été, et les destinations étrangères semblent être les plus convoitées. Montréal reste la destination la plus recherchée pour l’été 2024 pour la troisième année consécutive, suivie des villes françaises Ajaccio et Saint-Denis.

Dans un récent article publié sur son site, Booking.com, la plateforme néerlandaise spécialisée dans les réservations d’hébergement révèle que Tanger et Marrakech se placent respectivement au 2ème et au 3ème rang des destinations mondiales préférées pour les voyages en famille cet été, issu de recherches effectuées sur la plateforme entre le 22 et le 29 avril, incluant au moins un enfant et avec des dates de confirmation allant du 1er juin au 1er septembre.