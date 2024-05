Tourisme: Tanger et Marrakech dans le top 3 mondial des destinations préférées pour les voyages en famille cet été, selon Booking

Dans un récent article publié sur son site, Booking.com, la plateforme néerlandaise spécialisée dans les réservations d’hébergement dévoile un classement des destinations mondiales préférées pour les voyages en famille cet été, issu de recherches effectuées sur la plateforme entre le 22 et le 29 avril, incluant au moins un enfant et avec des dates de confirmation allant du 1er juin au 1er septembre.

Et dans la liste des destinations listées, Tanger et Marrakech se placent respectivement au 2ème et au 3ème rang, derrière la station balnéaire albanaise Durres. Les deux villes marocaines devancent de grands sites touristiques comme Tokyo (7ème), Séville (5ème), Palma de Majorque (6ème) ou Madrid (9ème).

Les principales destinations mondiales préférées pour les voyages en famille durant l’été 2024. (Source: Booking)

Classement Destinations 1er. Durres (Albanie) 2ème Tanger 3ème Marrakech 4ème Destin (Floride, États-Unis) 5ème Séville (Espagne) 6ème Palma de Majorque (Espagne) 7ème Tokyo (Japon) 8ème Dubrovnik (Croatie) 9ème Madrid (Espagne)

D’après Booking, les décisions de voyage des familles sont influencées par plusieurs facteurs. «Les familles recherchent des plages magnifiques, une cuisine locale savoureuse et des expériences culturelles. Près des deux tiers (62%) des familles considèrent le climat comme la principale motivation pour voyager cette année, suivi par le divertissement et les loisirs (58%) et la découverte de nouveaux endroits (48%)», révèle la plateforme.

Et de préciser que «55% des familles souhaitent voyager pour essayer des plats vus dans une émission ou un film» et «48% prévoient d’utiliser les outils d’Intelligence artificielle (IA) pour planifier leur voyage». Le confort est également une priorité absolue pour elles, puisque 74% citent la climatisation comme «l’équipement le plus important lors de la réservation d’un hébergement».

Ces révélations de Booking confirment un classement publié le 15 avril dernier par le site américain Insider Monkey, où le Maroc occupe la 8ème place mondiale parmi les «destinations accessibles» à visiter en famille. Dans le monde arabe, le Royaume se classe deuxième derrière l’Égypte, et troisième en Afrique, juste après l’Égypte et l’Éthiopie.