Cinq conventions relatives au programme d’octroi de subventions dédiées à la rénovation et la mise à niveau des établissements hôteliers d’Agadir ont été signées mardi 28 décembre 2021, lors d'une cérémonie présidée par le wali de la région Souss-Massa, gouverneur de la préfecture d'Agadir-Ida Outanane, Ahmed Hajji.

Les cinq établissements, bénéficiaires des subventions, représentent le premier lot de ce programme au niveau de la zone balnéaire touristique, du centre-ville et du quartier Talborjt, à savoir: Atlantic Palace, Sofitel Thalassa, Amadil, Aferni et Amenou, indique un communiqué de la wilaya de la région Souss-Massa.

Le coût global de leur rénovation et de mise à niveau est estimé à 300 millions de dirhams (montant global de l’investissement pour la rénovation) alors que le montant total des subventions octroyées par le programme est de 32,5 millions de dirhams.

La SDR tourisme Souss-Massa, gestionnaire de ce programme, a assuré l’accompagnement des candidats à travers des études techniques qui ont permis, entre autres, de dresser les pistes d’amélioration ou d’ajustement des projets de rénovation notamment au niveau du positionnement des hôtels, du branding ou des recommandations par rapport à l’exploitation et la commercialisation des produits.

Cinq autres établissements hôteliers sont au stade d’accord de principe et pourront rejoindre le premier lot et bénéficier de la subvention et de l’accompagnement technique, une fois les dossiers complétés. De même, trois dossiers de candidatures ayant répondu au dernier appel à manifestation d’intérêt sont en cours de finalisation.

Il est à rappeler que ce programme de rénovation a vu le jour en 2020 et constitue le fruit d’un partenariat liant le département du tourisme, la wilaya de la région Souss-Massa, la région Souss-Massa, la commune d’Agadir, l’Association de l’industrie hôtelière d’Agadir et la SDR tourisme Souss-Massa.

Le budget alloué à ce programme est de 120 millions de dirhams, financé par le département du Tourisme (60 millions de dirhams), la région Souss-Massa (40 millions de dirhams) et la commune d’Agadir (20 millions de dirhams).

La subvention dédiée aux établissements hôteliers est à hauteur de 30% du coût global d’investissement plafonnée à 10 millions de dirhams par établissement hôtelier.

L’objectif principal du mécanisme d’octroi de ladite subvention est la redynamisation et l’accompagnement de l’investissement dans le secteur du tourisme en vue d’améliorer la compétitivité de l’offre touristique de la région Souss-Massa en général, et de la ville d’Agadir en particulier.