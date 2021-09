Les établissements d’hébergement touristique ruraux de la région Souss-Massa ont jusqu’au 30 septembre pour bénéficier de la subvention dédiée à la rénovation et la mise à niveau des hôtels, rapporte Aujourd’hui Le Maroc dans sa publication en kiosque ce mardi. On apprend ainsi que la Société de développement touristique Souss-Massa (SDR) a lancé un appel à manifestation d’intérêt (AMI) pour bénéficier de la subvention dédiée à la rénovation et la mise à niveau des établissements d’hébergement touristique ruraux de la région.

Notons que ledit programme prévoit l’octroi d’une subvention financière, plafonnée à 400.000 dirhams, à hauteur de 50% du coût total de la rénovation de l’établissement, ainsi qu'un accompagnement technique personnalisé. « Les établissements bénéficiaires dudit programme ont également la possibilité d’accéder à un crédit d’honneur (auprès de l’Initiative Souss Massa) à hauteur de 25% du coût total de la rénovation de l’établissement (destiné aux équipements), plafonné à 150.000 dirhams. Les critères et procédures de sélection des candidats sont détaillés dans un manuel des procédures publié par la SDR», souligne le quotidien.

On apprend que les entreprises, les personnes physiques ou morales de droit marocain présentant un programme de rénovation d’un établissement d’hébergement touristique classé et remplissant certaines conditions, peuvent bénéficier de ce programme. «Elles doivent ainsi être en exploitation de manière continue ou discontinue depuis au moins 5 ans, et présenter un programme de mise à niveau intégré qu’elles doivent mettre en œuvre dans un délai maximum de 3 ans. S’ajoutent aussi à ces conditions la régularisation de leur situation vis-à-vis du fisc et de la CNSS et l’absence d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire», expliquent les autorités.

Il faut noter que ce programme de rénovation consiste à diversifier et thématiser l’offre touristique, accompagner les tendances internationales, mettre à niveau le produit touristique et améliorer la compétitivité du secteur. De même, notons que 10.000 lits, au niveau de cette ville, ont besoin aujourd’hui d’être rénovés, et que, dans sa première phase, ce mécanisme touchera 5.000 lits pour la période 2020- 2022. «Pour y arriver, cet outil doté d’une enveloppe budgétaire totale de 120 millions de dirhams prévoit une subvention de 30% par établissement hôtelier, plafonnée à 10 millions de dirhams. La contribution du ministère du tourisme et du transport aérien a été fixée à 60 millions de dirhgams», précise Aujourd’hui Le Maroc.