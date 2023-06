TIC et Agrobusiness: des hommes d’affaires d’Afrique subsaharienne en prospection au Maroc

Mettre en contact des entrepreneurs marocains avec ceux d’Afrique subsaharienne pour favoriser les investissements au Maroc et dans le reste du continent, c’est le souhait de l’Association africaine des entrepreneurs au Maroc (2AEM). Elle a organisé ce mercredi 31 mai le Forum d’affaires Maroc-Afrique à la Chambre de commerce, d’industrie et de services Casablanca-Settat (CCISCS).

80 participants dont 19 hommes et femmes d’affaires du Sénégal, de la Côte d’Ivoire, de la Guinée, du Burkina Faso, du Togo, du Cameroun, du Bénin, du Tchad, et du Mali, y ont pris part. Des dirigeants d’entreprises qui exercent dans les secteurs du BTP, de la négoce, de l’agrobusiness, du tourisme et des services qui ont pu échanger avec leurs homologues marocains durant des rencontres BtoB.

Pour cette 1ère édition, trois secteurs sont à l’honneur: l’agrobusiness, les TIC et l’énergie. D’après Beaudelaire Koné, président de la 2AEM, cet évènement est une manière de «répondre à l’appel de Sa majesté le roi Mohammed VI pour le renforcement de la coopération Sud-Sud. L’objectif est de mettre en contact des entreprises d’Afrique subsaharienne avec leurs homologues marocaines, de créer un vaste réseau d’échanges et d’identifier les opportunités d’affaires qui existent au Maroc et dans leurs pays».

Favoriser la coopération Sud-Sud

Selon lui, 2AEM est née d’une vision commune avec la Chambre de commerce, qui est de fédérer les entrepreneurs subsahariens établis au Maroc en leur apportant de la valeur ajoutée, notamment à travers la formation. L’association ambitionne aussi de faciliter l’implantation de sociétés issues d’autres pays du continent dans le Royaume. «Nous comptons organiser deux évènements par an. La prochaine édition devrait se tenir dans un pays d’Afrique subsaharienne», annonce-t-il.

Pour Albert Ouédraogo, président de la délégation des chefs d’entreprises d’Afrique subsaharienne, plusieurs opportunités de partenariat ont été identifiés avec des homologues marocains qui souhaitent investir dans des secteurs tels que le BTP et l’import-export. «La coopération Sud-Sud que le Maroc développe avec les autres pays africains nous motive à coopérer avec les sociétés marocaines, pour contribuer au développement de nos pays», soutient-il.

La Chambre de commerce, d’industrie et de services Casablanca-Settat salue cette initiative et compte la soutenir. «Le but de ce rendez-vous économique est de renforcer les relations commerciales et bilatérales entre les hommes d’affaires du Maroc et ceux des autres pays du continent, et surtout d’inciter les entrepreneurs marocains à investir en Afrique subsaharienne. Ils pourront s’inspirer des réussites des grandes entreprises comme le groupe OCP, et les banques», affirme Ibrahim Benzouina, président de la Commission partenariat et coopération internationale de la CCISCS.

M. Benzouina annonce également de prochaines collaborations avec les Chambres de commerces africaines à travers la signature de conventions de partenariat, pour mieux accompagner les entreprises marocaines et subsahariennes dans leurs projets d’investissement.