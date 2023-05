Innovation et R&D: le turc Mia Teknoloji s’installe au Maroc

Mia Teknoloji is attending GITEX Africa 2023 this year to announce its new branch in Morocco establishing this year @GITEXAfrica @miateknoloji #Africa #Morocco #Event #GITEXAfrica2023 #Technology #Data #AI #IT

Read more: https://t.co/qL0r7iVnnB pic.twitter.com/QKh2fDIUXe