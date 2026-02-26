Economie

TGCC s’associe à Accor pour lancer un hôtel Pullman à Bouskoura

Le futur Pullman Casablanca Bouskoura comptera 101 chambres.

Le groupe marocain TGCC, à travers la holding BFO Partners, s’associe au groupe Accor pour développer un hôtel Pullman Casablanca Bouskoura, un projet premium dont l’ouverture est prévue au quatrième trimestre 2026.

Cette signature marque le lancement d’un partenariat stratégique dans l’hôtellerie au Maroc entre les deux groupes, avec l’ambition de créer un établissement de référence et d’explorer de nouvelles opportunités de développement dans le secteur, souligne Accor dans un communiqué.

Situé au sein du complexe Golf City (Prestigia) dans la Ville Verte de Bouskoura, le futur Pullman Casablanca Bouskoura sera un hôtel 5 étoiles développé avec vue sur le parcours de golf.

L’établissement comptera 101 chambres, avec des surfaces à partir de 40 m², et adoptera le concept d’urban resort, combinant séjour d’affaires et loisirs. Sa localisation stratégique, à proximité des zones d’affaires de Sidi Maarouf, Nouaceur et de l’aéroport de Casablanca, vise une clientèle mixte business et touristique.

L’hôtel comprendra également deux restaurants aux concepts distincts, un bar signature, un spa et un centre de fitness, une piscine extérieure avec vue sur le golf, ainsi que des espaces de réunion modulables destinés aux séminaires et événements.

L’hôtel sera exploité par Accor sous contrat de gestion, tandis que la propriété sera détenue par BFO Partners, la holding de Mohammed Bouzoubaa, PDG de TGCC.

Conçu par l’architecte Abdou Lahlou, le projet mise sur une architecture intégrée à son environnement, privilégiant les lignes horizontales et les ouvertures sur le paysage du golf.

