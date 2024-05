Tétouan: 126 millions de dirhams pour la réalisation de la zone d’activités économiques de Coelma

Un appel d’offres vient d’être lancé par l’Agence pour la promotion et le développement du Nord (APDN) pour la réalisation de la zone d’activités économiques et artisanales du quartier Coelma à Tétouan. Celle-ci comprendra des magasins destinés à accueillir les différentes unités de production et de services, notamment dans les secteurs de l’artisanat, de la logistique et du textile.

Le chantier, qui devrait s’étaler sur une durée de 12 mois, devra être réalisé en trois tranches. La première tranche des travaux consiste en la réalisation de 60 unités, la deuxième porte sur la réalisation de 47 unités, auxquelles s’ajoutent un local administratif, un local commercial et une crèche, et la 3ème concerne enfin la mise en place de 33 unités.

Lire aussi : Tanger: la zone d'activités économiques Tanja Balia a démarré, une page est tournée

Le coût global de la réalisation de cette zone s’élève à 126 millions de dirhams (MDH), dont 60 MDH apportés par le Conseil de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima. Le projet fait l’objet d’une convention signée par le Conseil de la région, la Commune de Tétouan, l’APDN, la province de Tétouan, le ministère de l’Économie et des Finances et le ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire.