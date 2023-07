ZAE de Fnideq: plus de 686 millions de dirhams d’importations entre avril 2022 et juillet 2023

Selon des données fournies par l’Administration des douanes et impôts indirects (ADII), le volume des importations de la Zone d’activités économiques de Fnideq (ZAEF), destinée en particulier aux activités d’importation via le port Tanger Med et pour fournir une offre commerciale de vente en gros et demi-gros orientée vers le marché local et de distribution au niveau national et continental, s’est élevé à 686,7 millions de dirhams alors que le poids de la marchandise importée a atteint 14.350.450 kg entre le 28 avril 2022 et le 17 juillet 2023.

Le nombre d’opérations d’importation effectuées dans la ZAEF durant la même période s’élève à 901, selon les mêmes données, qui précisent que ces opérations ont permis le recouvrement de droits et taxes d’une valeur de 212.394.324 dirhams, un montant qui dépasse l’enveloppe budgétaire investie durant la première phase de la réalisation de cette zone (200 millions de dirhams).

S’étendant sur 10 ha, la première phase de la ZAEF, réalisée sous la supervision de l’Agence pour la promotion et le développement du Nord, est dotée d’une infrastructure et d’équipements de troisième génération. Cette phase, dont la gestion a été confiée à la Société de la ZAEF, relevant de l’Agence spéciale Tanger Med, comprend 76 entrepôts construits et adaptés pour les activités du commerce et de la distribution, et qui sont de nature à créer 1.000 postes d’emploi stables.

Lire aussi : Fnideq donne un coup d’accélérateur à son secteur économique

Selon des données officielles, 63 dépôts ont été attribués, soit un taux de remplissage de 83%. Dans une première phase, il a été décidé d’accorder la priorité aux commerçants issus de la préfecture M’diq-Fnideq et de la province de Tétouan, puis, dans une deuxième phase, aux commerçants installés dans la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, avant d’ouvrir la zone aux investisseurs nationaux et de permettre l’accès aux citoyens selon des conditions spéciales pour faire leurs courses.

Les secteurs d’activités des sociétés installées dans la ZAEF sont l’agroalimentaire (38%), le textile (35%), la droguerie et matériaux de construction (8%), les pièces de rechange et lubrifiants (6%), les ustensiles de cuisine et équipements de pâtisserie (5%), les produits d’hygiène et de nettoyage (3%), les meubles et articles de décoration (2%), les appareils téléphoniques et électroménagers (2%), ainsi que les dispositifs médicaux-produits pharmaceutiques-produits cosmétiques-compléments alimentaires (1%).

Inscrite dans le cadre du programme de développement économique et social de la province de Tétouan et de la préfecture de M’diq-Fnideq, la ZAEF est le fruit d’un partenariat entre le ministère de l’Intérieur, le ministère de l’Economie et des finances, le ministère de l’Industrie et du commerce, le Conseil de la région, l’Agence pour la promotion et le développement du Nord, l’Agence spéciale Tanger Med, la wilaya de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, la préfecture de M’diq-Fnideq, l’ADII et le Centre régional d’investissement de Tanger-Tétouan-Al Hoceima.

Lire aussi : Lancement de la nouvelle Zone d’activités économiques de Fnideq: 53 commerçants bénéficiaires

Première du genre au niveau national et située à une vingtaine de kilomètres du complexe portuaire Tanger Med, la ZAEF présente plusieurs avantages, dont des installations et équipements répondant aux standards internationaux requis pour les activités de commerce et de négoce, une tarification locative attractive et une subvention du loyer à -50% pendant les premiers 24 mois.

S’y ajoutent la fluidification des entrées, sorties et opération de marchandises, le dédouanement et la livraison des marchandises en moins de 24 heures après réception au complexe portuaire Tanger Med et le délai de paiement des frais de dédouanement de 30 jours, une fois la marchandise vendue.

Il est à souligner que le Programme de développement économique et social de la province de Tétouan et de la préfecture de M’diq-Fnideq s’inscrit dans le cadre de la redynamisation de l’économie locale et la création des alternatives d’emplois pour la population anciennement liée à l’activité de l’informel au niveau de ces deux provinces.

Ce programme a été lancé dans le cadre d’un partenariat entre le ministère de l’Intérieur (80 millions de dirhams), le ministère de l’Economie et des finances (190 millions de dirhams), le ministère de l’Industrie et du commerce (40 millions de dirhams), le Conseil de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima (80 millions de dirhams) et l’Agence pour la promotion et le développement du Nord (10 millions de dirhams).

Lire aussi : Fnideq: les gendarmes résolvent l’énigme du Phantom dédié à l’immigration clandestine

Il est à rappeler que la première édition des journées portes ouvertes de la Zone d’Activités Economiques (ZAE) de Fnideq a été organisée du 21 au 26 février, sous le thème «Le secteur du commerce, un levier de développement économique à Fnideq».

Initié par la Chambre de commerce, d’industrie et de services de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima (CCIS-TTA) et l’Association des investisseurs de la ZAEF, l’évènement aspirait à promouvoir le dynamisme économique aux niveaux local et régional et renforcer la création d’emplois et contribuer à la relance économique dans un contexte de rupture avec les anciennes activités de l’informel.

Cette rencontre a aussi mis en lumière l’importance de la ZAEF et les nombreux avantages d’investissement qu’offre cette zone et a réussi à inciter les opérateurs économiques installés dans la zone à s’ouvrir davantage aux commerçants locaux et régionaux en vue de favoriser la commercialisation à grande échelle de leurs produits sur les marchés de la région.