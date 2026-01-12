Tesla accélère et confie la direction de sa filiale marocaine à Ismaël Zouhair

Tesla poursuit son expansion internationale et confirme son ambition de s’implanter durablement au Maroc. Le constructeur américain de véhicules électriques franchit une nouvelle étape en confiant la direction de sa filiale marocaine à Ismaël Zouhair, un cadre expérimenté issu de ses équipes nord-américaines. Cette nomination s’inscrit dans la stratégie globale du groupe visant à renforcer sa présence en Afrique du Nord et à accompagner la transition vers une mobilité plus propre dans la région, écrit le magazine hebdomadaire Challenge.

Basée à Casablanca, l’antenne marocaine de Tesla sera opérationnelle sous la direction d’Ismaël Zouhair à partir de ce même mois de janvier 2026. À ce poste stratégique, il aura pour mission de piloter l’ensemble des opérations de vente et de livraison sur le marché local, tout en veillant au déploiement des standards de performance et de qualité propres à la marque. Il sera également chargé de structurer les équipes locales et de mettre en place une organisation capable de soutenir la montée en puissance des activités dans un marché encore émergent pour les véhicules électriques.

Le champ d’action du nouveau dirigeant s’inscrit dans un contexte de mutation du marché automobile marocain, a-t-on lu dans le magazine. Si les motorisations thermiques dominent toujours les ventes, le Royaume affiche une volonté affirmée d’accélérer la transition énergétique, notamment à travers le développement des énergies renouvelables et la réduction de l’empreinte carbone. Tesla entend ainsi se positionner en accompagnant aussi bien les particuliers que les entreprises dans l’adoption de nouvelles solutions de transport.

Le marché marocain présente toutefois des spécificités auxquelles la marque devra s’adapter. La sensibilité au prix, l’importance accordée au service après-vente et la nécessité de développer des infrastructures de recharge adéquates constituent autant de défis à relever. Dans ce contexte, la connaissance du terrain et la capacité à concilier les exigences globales de Tesla avec les réalités locales seront déterminantes pour assurer le succès de l’implantation.

Le parcours d’Ismaël Zouhair illustre précisément cette capacité d’adaptation, souligne Challenge. Originaire du Maroc, il a construit l’essentiel de sa carrière en Amérique du Nord. Il débute dans la gestion et le recrutement chez Art Import Canada Inc entre 2007 et 2015, ainsi que chez Square IT Services de 2012 à 2014, avant de s’orienter vers la relation client chez Shaw Direct de 2015 à 2017, puis à la BMO Harris Bank en 2018. La même année, il rejoint Tesla, où il évolue rapidement au sein de l’organisation.

Au fil des années, il occupe plusieurs fonctions clés, notamment superviseur du service client, manager associé du support pour le Canada et le Mexique, puis responsable du magasin virtuel pour le Canada et le Nord-Ouest des États-Unis, poursuit Challenge. En 2023, il est nommé Territory Operations Leader pour le Canada, le Mexique et le Nord-Ouest américain, avant de devenir en 2024 Regional Sales & Delivery Manager pour l’Est du Canada, supervisant les activités au Québec, à Ottawa, au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse, avec un fort accent sur l’excellence opérationnelle et l’expérience client.

Dans une publication sur LinkedIn, Ismaël Zouhair souligne que cette nomination au Maroc s’inscrit dans une vision de long terme qu’il nourrissait dès son arrivée chez Tesla. Son retour au Maroc revêt ainsi une dimension à la fois professionnelle et personnelle. Fort de son expérience internationale, il entend mettre son savoir-faire au service du développement de Tesla dans le Royaume, avec une approche fondée sur l’écoute, l’apprentissage et le respect des spécificités locales. Une ambition qui pourrait contribuer à positionner le Maroc comme un marché clé de la mobilité électrique en Afrique du Nord.