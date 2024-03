Télécoms: progression du fixe et du mobile, avancée spectaculaire de la fibre en 2023

L’Agence nationale de réglementation des télécommunications (ANRT) vient de publier une analyse de l’évolution du secteur et des faits marquants qui l’ont émaillé au cours de l’année 2023, et ce pour l’ensemble des segments, de la téléphonie fixe à la téléphonie mobile, en passant par l’Internet fixe et mobile et la messagerie textuelle.

Concernant la téléphonie fixe, le nombre d’abonnés s’est établi à 2,92 millions, en hausse de 8,47% par rapport à l’année 2022. Toutefois, son usage a reculé, avec un trafic sortant en baisse de 16%, à 1,23 milliard de minutes, pour un trafic mensuel moyen par abonné de 374 minutes. «Cette baisse consacre une orientation des consommations davantage vers l’Internet que vers la voix classique», commente l’agence.

Le nombre de portages (changement d’adresse) de numéros fixes a atteint 71.964 transferts en 2023, en augmentation de 20% sur un an, et la bande passante Internet internationale utilisée sur le réseau fixe s’est stabilisée à 4.543 gigabits (GB), pour une capacité globale déployée de 10.400 GB, soit un taux d’usage de 43,7%.

Téléphonie mobile: plus d’abonnés, moins de trafic

Le nombre d’abonnés à la téléphonie mobile progresse quant à lui de 5,62% sur un an, à 55,87 millions, soit un taux de pénétration de 150,92%. Le mobile prépayé domine largement avec un parc de 48,9 millions de lignes (+5,7%), alors que le parc du postpayé s’élève à 6,97 millions d’abonnés (+5%). Si son nombre d’abonnés a augmenté en 2023, le trafic sortant de la téléphonie mobile s’est en revanche replié de 6,47% (à 50 milliards de minutes) par rapport à 2022, avec un usage moyen sortant mensuel de 766 minutes par ligne (-10,3%).

Des faits marquants de l’évolution du secteur des télécommunications en 2023.

L’usage des messages textuels (SMS) continue de chuter: après avoir baissé de 15,4% en 2022, il a encore reculé de 13,56% en 2023, à 1,95 milliard de messages envoyés. Enfin, le changement d’opérateur devient une pratique courante, le nombre des numéros mobiles portés ayant approché les 1,32 million de lignes, en augmentation de 15%.

Internet: progression spectaculaire de la fibre optique

Pour le segment de l’Internet, le nombre d’abonnés s’est élevé à 38,29 millions, gagnant 2,71 millions de souscriptions en 2023, pour un taux de pénétration de 103,42%. L’Internet mobile se taille la part du lion avec 35,69 millions abonnés (+7,47%), dont 88,6% d’utilisateurs de la 4G. Côté Internet fixe, on notera surtout la progression spectaculaire (+38,27%) du parc de la fibre optique, à 844.876 abonnés. Elle gagne ainsi du terrain sur l’ADSL (y compris le parc dégroupé), qui fait toutefois de la résistance avec une petite hausse de 2%, à 1,59 million de lignes. Enfin, le parc des abonnés aux «liaisons data entreprises» s’améliore de 2,09%, à 38.201 lignes.

L’analyse de l’ANRT note également qu’à fin 2023, le Maroc détenait 11% des plages d’adresses IPv4 allouées au niveau de l’Afrique et de l’océan Indien. Le Royaume se classe ainsi comme le 3ème plus grand utilisateur des adresses IPv4 en Afrique, totalisant 12,27 millions d’adresses IPv4 attribuées par l’AFRINIC, le registre Internet régional (RIR) desservant l’Afrique et la région de l’océan Indien.