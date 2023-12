Le Maroc, 1er en Afrique dans le développement des TIC, selon l’UIT

Le Maroc a le niveau de développement des technologies de l’information et de la communication (TIC) le plus élevé en Afrique, selon l'Union internationale des télécommunications.

Le Maroc occupe la première position en Afrique dans le développement des technologies de l’information et de la communication (TIC). C’est ce qu’a révélé l’Union internationale des télécommunications (UIT) dans l’édition 2023 de son «Index sur le développement des TIC» dans le monde. Le Royaume, qui a obtenu un score de 85,1 points, devance l’Île Maurice (81,7) et les Seychelles (80,9). L’Afrique du Sud (80,5) et la Libye (79,4) complètent le top 5 continental.

Le rapport évalue les performances technologiques de 169 pays et territoires dans le monde sur une échelle de 0 à 100, en se basant sur dix indicateurs, dont notamment le prix des données mobiles et des services voix, le pourcentage de particuliers utilisant internet, le taux de pénétration de la téléphonie mobile à large bande, le trafic internet à large bande mobile (en gigaoctets par abonnement), ainsi que le taux de possession de téléphones mobiles.

Top 5 des pays africains selon le niveau de développement des TIC, selon l’UIT

Pays Rangs Scores Maroc 1er 85,1 pts Île Maurice 2ème 81,7 pts Seychelles 3ème 80,9 pts Afrique du Sud 4ème 80,5 pts Libye 5ème 79,4 pts

Un fort taux de pénétration d’internet

Le Maroc trône en Afrique notamment grâce à un taux de pénétration de 99,3% pour la 3G et 99,1% pour la 4G, au pourcentage de particuliers utilisant internet (88,1%) et au pourcentage des ménages disposant d’un accès à internet à domicile (86,2%).

Rappelons que dans ses indicateurs du deuxième trimestre 2023 publiés en septembre dernier, l’Agence nationale de réglementation des télécommunicationS (ANRT) révélait un total de 54,11 millions d’abonnés à la téléphonie mobile à fin juin 2023 au Maroc (soit une hausse de 5% par rapport à la même période en 2022), dont 36,61 millions d’abonnés à internet.

La Direction des études et des prévisions financières (DEPF), relevant du ministère de l’Économie et des Finances, soulignait aussi, dans sa note de conjoncture publiée fin octobre dernier, un taux de pénétration de la téléphonie mobile de 146,2% lors du premier semestre de l’année en cours, contre 140,6% à la même période en 2022 et 127,1% à fin juin 2019.

Au niveau mondial, les Émirats arabes unis caracolent en tête avec 100 points, devant les États-Unis (99,1), le Qatar (98,7), le Danemark (98,2) et la Finlande (98,1).