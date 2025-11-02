Tchad Connection 2030: le Maroc et le Tchad renforcent leur partenariat économique

Le consul honoraire du Tchad au Maroc, Saad Sefrioui, en partenariat avec l’ambassade du Tchad à Rabat, a organisé un déjeuner officiel le samedi 1er novembre 2025 en l’honneur de Mahamat Assileck Halata, ministre tchadien du Développement régional, de l’Urbanisme et du Logement, ainsi que de Ndolenodji Alixe Naïmbaye, ministre des Mines, du Pétrole et de la Géologie du même pays.

Le consul honoraire du Tchad au Maroc, Saad Sefrioui, en partenariat avec l’ambassade du Tchad à Rabat, a organisé un déjeuner officiel le samedi 1er novembre 2025 en l’honneur de Mahamat Assileck Halata, ministre tchadien du Développement régional, de l’Urbanisme et du Logement, ainsi que de Ndolenodji Alixe Naïmbaye, ministre des Mines, du Pétrole et de la Géologie du même pays.

Cet événement, auquel a également participé l’ambassadeur du Tchad au Maroc, Hassan Adoum Bakhit Haggar, s’inscrit dans le cadre d’une initiative commune visant à renforcer le développement national et à favoriser la coopération entre les deux nations.

L’objectif principal de cette rencontre est la visite de plusieurs institutions nationales afin de créer des partenariats économiques basés sur l’échange de savoir-faire et la complémentarité des services. Elle vise également à consolider les relations entre le Maroc et le Tchad, à un moment où le Royaume occupe une place stratégique au sein de l’espace africain.

Les nombreux projets économiques lancés par le roi Mohammed VI au cours des dernières années ont en effet positionné le Maroc comme un acteur central et influent sur la scène diplomatique africaine. Ces initiatives économiques jouent désormais un rôle déterminant dans la définition de la nature, de la valeur et de l’influence des relations bilatérales entre les deux pays.

Lors de ce déjeuner, Saad Sefrioui a insisté sur l’importance de transformer cette rencontre en une occasion de renforcer durablement les liens économiques. Dans ce cadre, Mahamat Assileck Halata et Ndolenodji Alixe Naïmbayese rendront dans plusieurs institutions nationales et ministères afin de développer des partenariats conformes à la stratégie «Tchad Connection 2030». L’objectif est de bénéficier de l’expertise nationale pour attirer de nouveaux investisseurs et concrétiser cette feuille de route sur le terrain. Cette approche devrait avoir des retombées positives sur le plan diplomatique et contribuer à élargir l’horizon de la coopération bilatérale, tout en explorant des solutions politiques efficaces pour sa mise en œuvre.