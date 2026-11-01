Taxonomie verte: le défi d’une finance adaptée aux réalités des entreprises

Dans un contexte où la transition écologique s’impose comme un impératif économique majeur, le Maroc franchit le pas avec l’élaboration de sa toute première taxonomie financière verte. Porté par le ministère de l’Économie et des Finances, Bank Al-Maghrib et les différentes autorités de régulation financière, ce projet pionnier vise à instaurer une nomenclature commune pour distinguer rigoureusement les investissements véritablement durables des simples opérations d’affichage écologique. Soumise à consultation publique durant l’été 2026, cette grille de lecture harmonisée ambitionne d’orienter efficacement les capitaux vers la modernisation industrielle, la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l’adaptation des infrastructures face au dérèglement climatique, écrit le quotidien Les Inspirations Éco.

La mise en place de ces standards techniques unifiés représente toutefois un véritable défi opérationnel et logistique pour le tissu productif national, au sein duquel coexistent de grands groupes habitués aux exigences de reporting et structures de taille plus modeste. Pour les petites et moyennes entreprises, l’obligation de prouver scientifiquement la conformité de leurs équipements implique une collecte de données complexe sur leurs consommations et leurs procédés. Face à ce risque de fracture financière, l’Institut marocain des administrateurs préconise une application proportionnée des principes d’évaluation afin d’éviter que la lourdeur des démarches bureaucratiques ne pénalise les acteurs disposant de moyens techniques ou humains limités.

Sur le front du commerce extérieur, cette classification nationale s’inscrit au cœur des enjeux stratégiques d’intégration aux chaînes de valeur mondiales, tout particulièrement européennes. L’entrée en vigueur de mécanismes internationaux stricts, à l’image du mécanisme d’ajustement carbone aux frontières de l’Union européenne pour des secteurs clés comme le ciment ou les engrais, accentue la pression sur les exportateurs marocains. À ce titre, la Confédération marocaine des exportateurs milite fermement pour une interopérabilité entre les référentiels nationaux et internationaux, réclamant des outils sectoriels adaptés pour préserver la compétitivité industrielle et offrir la stabilité réglementaire requise par des investissements s’amortissant sur plusieurs décennies, lit-on dans Les Inspirations Éco.

L’accès effectif aux liquidités bancaires et institutionnelles constitue le véritable baromètre du succès de cette réforme de l’écosystème financier. Si la taxonomie apporte une clarté inédite, elle ne garantit pas à elle seule l’octroi automatique de crédits préférentiels, les établissements bancaires conservant leurs critères habituels d’analyse de solvabilité et de rentabilité. C’est pourquoi les acteurs économiques préconisent une adoption transversale de cette grille verte par les grands organismes publics de garantie et d’investissement comme Tamwilcom ou le Fonds Mohammed VI, afin d’harmoniser l’ensemble de la chaîne d’accompagnement financier.

Au niveau de la gouvernance d’entreprise et de la gestion des risques, la démarche exige une montée en compétence des conseils d’administration et une fiabilité irréprochable des informations communiquées. La pertinence des décisions stratégiques reposera désormais sur l’accès à des données environnementales de haute qualité, ainsi que sur l’alignement progressif avec les normes comptables et financières internationales dédiées au climat. En structurant l’analyse des vulnérabilités physiques et opérationnelles, le dispositif pousse les entreprises à intégrer pleinement la variable climatique au cœur de leur modèle d’affaires, écrit Les Inspirations Éco.