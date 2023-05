Tanger-Tétouan-Al Hoceima: décélération de l’activité entrepreneuriale

Tanger-Tétouan-Al Hoceima poursuit sa montée en puissance en tant que nouveau pôle économique au Maroc. Une progression qui se traduit par une croissance continue du nombre d’entreprises nouvellement créées. Toutefois, si la région se classe en troisième position en termes de nouvelles créations d’entreprises, après Casablanca-Settat et Rabat-Salé-Kenitra, la dynamique a sensiblement ralenti en 2021.

C’est ce qui ressort de l’édition 2023 de l’Étude sur le tissu entrepreneurial Région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, qui vient d’être publiée par l’Observatoire marocain de la très petite, petite et moyenne entreprise (OMTPME), relevant de Bank Al-Maghrib.

2021, année des dissolutions

En effet, à 7.344, le nombre des entreprises nouvellement créées dans la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima en 2021 n’a évolué que de 18,8% (de 2020 à 2021), contre une augmentation annuelle de 40,7% enregistrée un an plus tôt (de 2019 à 2020).

En revanche, le nombre des dissolutions a continué à augmenter. Selon les chiffres de l’OMTPME, il a plus que doublé sur cette période, passant de 641 en 2020 à 1.340 en 2021. Les entreprises les plus jeunes, âgées de 2 à 10 ans, ont été les plus touchées par cette vague de dissolutions. Celles âgées de 2 à 5 ans arrivent en première position, avec une part de 31% du total des sociétés dissoutes, suivie de celles âgées entre 5 et 10 ans (26,8%).

Création de richesse: des indicateurs en baisse

En 2020, les entreprises de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima ont généré un chiffre d’affaires (CA) totalisant 147,3 milliards de dirhams, en baisse de 10,4% par rapport à 2019, une année où ces entreprises ont totalisé un CA de 32,9 milliards de dirhams.

L’évolution du chiffre d’affaires à l’export a suivi la même tendance. À une valeur de 70,8 milliards de dirhams en 2020, il a connu une baisse de 14% en glissement annuel.

Même sentence pour la valeur ajoutée. Dans les chiffres de l’OMTPME, elle a régressé de 9,2% en 2020 par rapport à l’année précédente, à 29,9 milliards de dirhams.

La ventilation provinciale du chiffre d’affaires montre que la préfecture de Tanger-Assilah contribue, à elle seule, à près de 88% du chiffre d’affaires global de la région en 2020. Le même constat est valable aussi bien pour le chiffre d’affaires à l’export que pour la valeur ajoutée. La préfecture en accapare respectivement 94% et 89%.

Des secteurs «dynamiques»?

Les créations, dissolutions, chiffre d’affaires et valeur ajoutée des entreprises dans la région diffèrent d’une section d’activité à l’autre. Alors que le commerce et la construction se positionnent aux 1er et 2ème rangs en termes de nombre d’entreprises dans la région, ces deux activités, en plus de celles des transports et entreposage, ont accaparé la plus grande part des créations d’entreprises (61%).

Les activités de commerce et construction figurent aussi en tête de classement au niveau des entreprises dissoutes. Selon les statistiques de l’OMTPME, 45,3% des entreprises en dissolution s’activent dans ces secteurs, en plus des activités de réparation d’automobiles et de motocycles.

TEn termes d’indicateurs financiers, les sections de l’industrie manufacturière, du commerce et de la réparation d’automobiles et de motocycles génèrent plus de 69% du chiffre d’affaires global. Ces activités contribuent également à environ 91% du chiffre d’affaires global à l’export de la région.

oujours d’après les chiffres de l’OMTPME, les activités susmentionnées, en plus de celles des transports et entreposage, ont contribué en 2021 à 66,3% de la valeur ajoutée globale de la région.

En termes de création d’emplois, durant la même année, l’industrie manufacturière, le commerce et la réparation d’automobiles et de motocycles ont représenté plus de 56% des emplois déclarés dans la région. Le secteur de l’industrie manufacturière est le principal contributeur à l’emploi dans la préfecture de Tanger-Assilah en 2021, représentant une part de 47,2%. En revanche, dans les provinces de Larache et de Chefchaouen, c’est l’«agriculture, sylviculture et pêche» qui occupe cette place, avec des parts respectives de 46,3% et 46% en 2021.

Emploi et financement

Notons qu’en ce qui concerne les emplois déclarés à la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), l’analyse de l’OMTPME dévoil que l’activité entrepreneuriale dans la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima a généré près de 469.000 emplois en 2021, soit une hausse de près de 5% en glissement annuel. La préfecture de Tanger-Assilah concentre à elle seule 74,6% des effectifs. Idem pour ce qui est de l’accès au financement bancaire. La préfecture de Tanger-Assilah absorbe 87,6% de l’encours total des crédits, et recense 70,7% de l’effectif des entreprises concernées.

Par secteurs, les activités spécialisées, scientifiques et techniques, le commerce et l’industrie manufacturière accaparent 56% de l’encours des crédits, alors que plus de 74% de ce dernier est octroyé à des entreprises âgées de plus de 10 ans.