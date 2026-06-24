Tanger: ouverture du 8ème Congrès mondial des Cités et Gouvernements locaux unis

Tanger a accueilli, mardi 23 juin, l’ouverture officielle de la 8ème édition du Congrès mondial des Cités et gouvernements locaux unis (CGLU). Cet événement international, organisé jusqu’au 25 juin, réunit plus de 3.000 participants, dont des ministres, des élus locaux, des maires de grandes villes, des experts et des acteurs économiques, autour du thème «Nouvelle génération de services publics locaux universels».

La cérémonie d’ouverture a été marquée par la lecture, par le ministre de l’Intérieur, du message royal adressé aux participants.

Dans ce message, le Souverain a rappelé que la régionalisation avancée constitue un choix stratégique visant à moderniser l’État, renforcer la démocratie locale, libérer les énergies et assurer une meilleure équité entre les régions, en tenant compte des spécificités et des besoins de chaque territoire.

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Ce processus a permis de renforcer le rôle de la région comme espace de planification stratégique, de mobilisation de l’investissement et de développement économique local, ainsi que d’améliorer la coordination entre les politiques sectorielles et territoriales.

Le message royal a également mis en avant le rôle des préfectures, provinces et collectivités territoriales, dans le cadre d’un modèle fondé sur la libre administration, la solidarité, la coopération et la reddition des comptes.

La coopération internationale décentralisée a également été évoquée, notamment avec les pays africains. Le Souverain a rappelé à ce sujet le rôle du Fonds africain d’appui à la coopération internationale décentralisée, créé en 2020, en tant que mécanisme destiné à soutenir les partenariats entre collectivités et à favoriser le partage d’expériences.

Dans un contexte international marqué par des défis multiples, le Message royal a souligné que les politiques publiques se concrétisent également à l’échelle territoriale, notamment dans les domaines de l’éducation, de la santé, du logement, de l’eau, de l’environnement, du transport et de l’emploi.

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La séance d’ouverture a également été marquée par la projection d’un film institutionnel présentant le congrès et son accueil à Tanger, ainsi que par plusieurs interventions officielles.

Le président du Conseil communal de Tanger a indiqué que l’organisation de cet événement au Maroc reflète la place occupée par le Royaume dans le domaine de la décentralisation et de la régionalisation avancée, ainsi que dans le développement territorial.

Le président de CGLU a, pour sa part, présenté Tanger comme un espace de rencontre entre continents et cultures, et a évoqué le rôle des collectivités territoriales dans la gouvernance locale et internationale, ainsi que dans le développement des services publics.

Ce congrès, qui rassemble plus de 3.000 participants, se tient dans un contexte international marqué par des enjeux liés au développement durable, au changement climatique et aux inégalités sociales. Il vise à favoriser les échanges entre acteurs locaux et internationaux autour des politiques publiques territoriales et de la gouvernance locale.